Никаких решений по вопросу о размещении ядерного оружия в Польше пока не принималось - Дуда

Варшава. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше обсуждается, но никаких конкретных решений на эту тему пока не было, сообщил президент страны Анджей Дуда.

"Я хотел бы серьезно отметить, что никаких решений по этой теме не принято", - приводят в понедельник его слова польские СМИ.

Ранее в интервью польскому изданию "Факт" Дуда заявил о готовности Варшавы разместить на польской территории ядерное оружие в случае, если союзники по НАТО сочтут это необходимым в рамках укрепления безопасности восточного фланга альянса.

Между тем глава польского правительства Дональд Туск, комментируя высказывания Дуды, сказал: "Мне бы хотелось, чтобы подобные возможные инициативы были очень хорошо подготовлены, и чтобы мы все были убеждены, что это именно то, чего мы хотим".

Он добавил, что рассчитывает на встречу с президентом по этой проблеме, поскольку речь идет о безопасности Польши.

"Конечно, я проведу встречу с премьер-министром на эту тему, потому как для меня очевидно, что мы сотрудничаем друг с другом по вопросам, касающимся внешней политики, как и по любым другим вопросам в случае необходимости", - сказал в свою очередь Дуда.

Ранее в понедельник Дуда в интервью изданию "Факт" заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории страны.

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках его совместного использования и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы", - сказал Дуда.

"Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику", - отметил он.