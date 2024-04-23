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Вооруженные силы Российской Федерации в настоящее время обладают очень совершенными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

Руководитель центра плохо отозвалась о западном оборудовании, но отказалась называть конкретные системы, которые были поставлены на Украину. По ее словам, это оборудование «просто падает» от российских систем РЭБ.

Берлинская подчеркнула, что «определенные» снаряды не долетают, как и «определенные ракеты». Вероятно, речь может идти о системах РСЗО Himars. Ранее западные аналитики сообщали, что российская армия научилась противодействовать реактивным снарядам этих систем, что сделало использование последних практически бесполезным.

Подавление происходит российскими системами. Почему? Потому что у россиян, объективно, одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире

- отметила глава украинского центра поддержки аэроразведки.

Впрочем, о том, что Россия обладает лучшей в мире системой радиоэлектронной борьбы, было хорошо известно и до начала украинского конфликта. Последний лишь продемонстрировал западным странам реальные возможности нашей РЭБ, а также способствовал дальнейшим шагам в направлении совершенствования данных средств российским оборонно-промышленным комплексом.

Благодаря действиям российской РЭБ срывается значительная часть украинских атак против объектов на нашей территории. В частности, перехватываются и приземляются беспилотные летательные аппараты различных видов, нейтрализуются дальнобойные ракеты и реактивные снаряды РСЗО.