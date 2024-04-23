Войти
Военное обозрение

Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ: У России – одна из лучших в мире систем РЭБ

419
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Российской Федерации в настоящее время обладают очень совершенными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

Руководитель центра плохо отозвалась о западном оборудовании, но отказалась называть конкретные системы, которые были поставлены на Украину. По ее словам, это оборудование «просто падает» от российских систем РЭБ.

Берлинская подчеркнула, что «определенные» снаряды не долетают, как и «определенные ракеты». Вероятно, речь может идти о системах РСЗО Himars. Ранее западные аналитики сообщали, что российская армия научилась противодействовать реактивным снарядам этих систем, что сделало использование последних практически бесполезным.

Подавление происходит российскими системами. Почему? Потому что у россиян, объективно, одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире

- отметила глава украинского центра поддержки аэроразведки.

Впрочем, о том, что Россия обладает лучшей в мире системой радиоэлектронной борьбы, было хорошо известно и до начала украинского конфликта. Последний лишь продемонстрировал западным странам реальные возможности нашей РЭБ, а также способствовал дальнейшим шагам в направлении совершенствования данных средств российским оборонно-промышленным комплексом.

Благодаря действиям российской РЭБ срывается значительная часть украинских атак против объектов на нашей территории. В частности, перехватываются и приземляются беспилотные летательные аппараты различных видов, нейтрализуются дальнобойные ракеты и реактивные снаряды РСЗО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.03.2007
Эксгумация РСМД
01.02.2007
Запуск с Байконура ракеты "Днепр" со спутником EgyptSat планируется осуществить в конце марта - начале апреля - источник
27.12.2006
Индия закупит в России танков более чем на 860 млн долларов
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
06.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов обсудит в Афинах вопросы военно-технического сотрудничества
19.04.2007
Рогожевский Петр
19.04.2007
Т-90 "Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ