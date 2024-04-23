Чемоданы без ручки: почему Байден не бросит Украину и Израиль - Мнения ТАСС

Андрей Шитов — про то, как Конгресс США подливает масла в огонь конфликтов, как ЦРУ оценивает перспективы поражения ВСУ "до конца 2024 года" и как в мире возрождается клич "Янки, гоу хоум!"

Как тащить чемодан без ручки? А если их целых два, оба неподъемно тяжелые, но до зарезу нужные — не бросишь? А тебе к тому же сто лет в обед; ты с трудом передвигаешь ноги и плохо вяжешь слова; при этом окружающие не только тебе не помогают, но и норовят помешать или как минимум плюнуть в спину? И ты еще вдобавок должен делать вид, будто тебе ничуть не тяжело, и стараться ничем не выдавать своей немощи...

На мой сторонний взгляд, примерно в такой ситуации оказался сейчас президент США демократ Джо Байден со своей администрацией. Чемоданы у него — Украина и Израиль, и дотащить их нужно как минимум до ноября, до американских всеобщих выборов. Не рассыпав, не расколов и не упав лицом в грязь, как уже было с другим таким же грузом — Афганистаном. Такой вот у нынешнего хозяина Белого дома "политический багаж". Очевидный и для собственного Конгресса, который как раз сейчас утверждает новые программы помощи зарубежным подручным и клиентам дяди Сэма, и для всего мира.

Навстречу третьей мировой?!

В былые годы Байден всегда был по-ирландски словоохотлив, но теперь, на девятом десятке лет, выступать публично ему противопоказано. На днях он допустил очередную оговорку, публично перепутав палестинский Рафах с израильской Хайфой и призвав израильтян не вторгаться в собственный город. "Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать", — написала по этому поводу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такому самоотводу, кстати, и в Америке многие были бы рады, в том числе и среди однопартийцев Байдена. Но сам он пока категорически исключает для себя подобный вариант, а во избежание позорных ляпов старается по возможности заменять устную речь письменной. В прошлый четверг, 18 апреля, очередная статья за его подписью появилась в The Wall Street Journal (WSJ).

Смысл публикации был выражен в заголовке: "Момент истины по Украине и Израилю. Обе страны безотлагательно нуждаются в помощи США для защиты от обнаглевших (brazen) недругов, стремящихся к их полному уничтожению". Текст был стандартным для такого рода агиток, но взгляд у меня все же зацепился, например, за такой пассаж: "Если Россия восторжествует, силы Путина ближе, чем когда-либо прежде, подойдут к нашим союзникам по Организации Североатлантического договора. [Принцип] "Атака на одного есть атака на всех" означает, что если Путин вторгнется к одному из союзников по НАТО, то мы придем тому на помощь — как наши союзники по НАТО сделали то же самое для нас после терактов 11 сентября [2001 года]. Нам надо теперь же резко нарастить поддержку Украины, чтобы не дать Путину посягать на наших союзников по НАТО, и позаботиться о том, чтобы он не вовлек войска США в какую-нибудь будущую войну в Европе".

Что-что? Кто к кому — НАТО или Россия — подходит "ближе, чем когда-либо"? Кто кого провоцирует и на кого посягает? Получается, если ты хозяин Белого дома, то тебе можно откровенно и беззастенчиво молоть чушь не только устно, но и письменно? Поневоле согласишься с бывшим и возможным будущим президентом США республиканцем Дональдом Трампом в том, что правление Байдена грозит ввергнуть всех в пучину новой мировой войны. Кстати, в ответ на подобные упреки лидер демократов, как правило, обвиняет соперника в том, будто тот готов бросить союзников США на произвол судьбы. А газета Politico напечатала в феврале по поводу этих заочных препирательств комментарий "Выборы [под сенью] третьей мировой" (The World War III election).

Деньги в топку конфликтов

Для Белого дома и содержание статьи Байдена, и место ее размещения выглядели логично. Смысл был в том, чтобы обратиться к республиканской оппозиции в Конгрессе США с максимально близкой и понятной для нее трибуны — обозревательской полосы деловой и сравнительно консервативной WSJ. И не абы когда, а в канун ключевого голосования по выделению средств для Украины и Израиля, то есть — для продолжения конфликтов.

Кстати, в этот же ряд американские законодатели поставили и Тайвань. Согласно заранее распространенной справке профильного комитета Палаты представителей, всего "нуждающимся союзникам и партнерам" США решено было выделить помощь на $95 млрд. Украине из этой суммы причиталась львиная доля — $60,84 млрд, Израилю — $26,38 млрд, Тайваню — $8,12 млрд. Но спикер нижней палаты Конгресса Майкл Джонсон сразу пояснил в эфире телеканала CNN, что "в этом пакете 80% расходов на Украину пойдет на восполнение американского оружия и запасов". "Это очень важно для нашей собственной американской промышленной базы и оборонной базы", — добавил политик, резко критикуемый многими однопартийцами за чрезмерную, на их взгляд, финансовую щедрость по отношению к Киеву и политическую мягкотелость по отношению к Демократической партии власти.

Лидер этой партии Байден заранее заверял, что "немедленно" подпишет все пакетные законопроекты, чтобы "дать миру сигнал": дескать, Америка "не позволит Ирану или России добиться успеха". Что ж, к заявлениям коллективного Запада о готовности воевать до последнего украинца и нанести России "стратегическое поражение" на поле боя Москве не привыкать. И ответ на них известен: как не раз повторял президент РФ Владимир Путин, "пусть попробуют".

А глава МИД РФ Сергей Лавров только что уточнил, что, на его взгляд, нагнетание антироссийской риторики "отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику" на Западе, теряющем свою давнюю гегемонию. Европейские лидеры "кончатся как политики", если перестанут изображать Россию врагом, подлежащим уничтожению; "их тут же подловят оппозиционеры", пояснил российский министр. Это тоже к вопросу о том, почему западным так называемым элитам никак нельзя бросать ту же "поклажу".

Поражение ВСУ "к концу года"?

Собственно, и у спикера Джонсона в Конгрессе положение перед субботним "днем Д" было если не критическим, то близким к тому. Он ведь тоже несет ответственность за "чемоданы" американских военных припасов — в финансовом смысле едва ли не большую, чем у Белого дома и Пентагона. И совершенно не хочет становиться козлом отпущения в том случае, если региональные сателлиты США, так сказать, обломают себе рога. С другой стороны, трамписты на Капитолийском холме прямо грозили ему смещением в случае его откровенного политического сговора с байденовцами.

Кстати, вариант с "обламыванием рогов" — во всяком случае, на Украине — представляется сейчас в Вашингтоне весьма вероятным. 18 апреля директор ЦРУ США Уильям Бернс публично заявил (и не где-нибудь, а на "форуме по лидерству" в республиканском Центре Джорджа Буша-мл. в техасском Далласе), что "без дополнительной помощи" Киеву просматривался "весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя до конца 2024 года". Газета Politico назвала это, "наверное, самым серьезным предостережением" на сей счет со стороны официального лица подобного ранга.

Оцените, кстати, элегантность маневра именитого разведчика и дипломата, бывшего посла США в Москве. Претензий к нему по поводу выступления в оплоте республиканцев у демократической команды Байдена быть не может: мотивы те же, что и у статьи самого президента в WSJ. С другой стороны, в случае скоропостижного краха ВСУ Бернс сможет задним числом сказать, что заранее о нем предупреждал. Меня его предусмотрительность не удивляет: он служил в администрациях президентов от обеих ведущих партий США, всегда уверенно шагал по карьерной лестнице и пользовался репутацией человека умного и компетентного.

Без "шансов на победу"

Да и не он один подстраховывается. В Пентагоне начальство заблаговременно рапортовало, что стоит Конгрессу выделить деньги — и за военными дело не станет: мол, содержимое для "чемоданов", то бишь пакетов помощи, уже заготовлено. Согласно публикации в The Washington Post (WP), новый "крупный пакет" такой поддержки составлялся заранее, теперь уже "готов к отправке" и может быть доставлен по назначению "менее чем за неделю". На 26 апреля уже намечена — и официально анонсирована — встреча в онлайн-формате контактной группы по военному содействию Украине, созываемая министром обороны США. Неделей ранее тот участвовал в таком же заседании Совета Украина — НАТО и очно давал показания в Конгрессе о "тяжкой" (dire) ситуации для ВСУ. То есть опять-таки: у нас, дескать, все готово, оценки свои мы вам доложили, а там уж как Бог даст.

На сегодняшний день упомянутая контактная группа не только де-факто, но и де-юре контролируется Вашингтоном. Однако, как сообщало недавно агентство Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает официально передать управление ею в альянс и закрепить такой формат на июльском саммите в американской столице. Смысл идеи, согласно публикации, — заранее оградить группу от любых политических изменений, которые могут произойти после президентских выборов в США, то есть, называя вещи своими именами, в случае возвращения к власти Трампа. К логике, по-моему, опять же не придерешься, хотя вряд ли она радует Байдена и его приближенных в Белом доме.

Если кукловоды пытались политически "стелить солому", то марионетки просто предупреждали: без помощи дяди Сэма им не устоять. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада" рассказывал, как прямо заявил госсекретарю США Энтони Блинкену: "Смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А — принятие [Конгрессом] cильного законопроекта". Украинский премьер Денис Шмыгаль хвастался, как в Вашингтоне, куда он недавно ездил с протянутой рукой, ему обещали помощь "в течение недель, а не месяцев".

Наконец, и их президент Владимир Зеленский в интервью Общественному телевидению США — PBS — 15 апреля прямо заявил: мол, без поддержки Вашингтона "у нас не будет шансов на победу". При этом первый вопрос ему, согласно стенограмме, был задан… про "атаку Ирана на Израиль". Право слово, если бы речь шла не о главаре киевского режима, его впору было бы пожалеть: он изъявляет готовность воевать за интересы заокеанских спонсоров до последнего соотечественника, а его вроде как и не слушают, спрашивают прежде всего о других.

Впрочем, стоит, конечно, добавить и очевидную скептическую ноту. Паникерству в стане неприятеля веры должно быть, разумеется, не больше, чем его же шапкозакидательству.

Спикер "не должен пасть"

Я специально так подробно рассказывал о предыстории субботнего голосования в Конгрессе, чтобы стало понятно, откуда взялись его итоги и каких неимоверных усилий потребовало их достижение. Законопроект по Украине был принят 311 голосами против 112. Демократы поддержали его 210 голосами, то есть единодушно. Республиканцы большинством, пусть и минимальным (те же 112 голосов к 101) выступили против. Против была, между прочим, и единственная этническая украинка в составе Конгресса США Виктория Спартц; факт, по-моему, весьма показательный.

В тех же цифрах содержится и ключ к разгадке позиции Джонсона. При нынешней расстановке сил в нижней палате Конгресса сместить спикера его недовольные однопартийцы могут только при разделении голосов строго по партийной принадлежности. Но в республиканской оппозиции нет внутреннего единства, а демократы могут и защитить человека, оказавшего им неоценимую помощь. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис ранее указывал, что среди его товарищей по партии достаточно многие убеждены, что Джонсон "не должен пасть".

Вообще, с внутриполитической американской точки зрения случившееся — это, конечно, явная неудача республиканцев-трампистов. Сам Трамп еще в четверг вечером стенал по поводу расходов на Украину и вопрошал, "почему Европа не дает больше денег?". Но затем, видимо, смирился с неизбежным и, по определению The New York Times, "сбавил накал своего сопротивления". В целом двухпартийная заокеанская система сдержек и противовесов в очередной раз сработала.

"Сила и правда за нами"

Президент Байден приветствовал итоги голосования как "ответ на вызов истории", которого он "добивался несколько месяцев", и призвал верхнюю палату Конгресса — Сенат безотлагательно рассмотреть пакет законопроектов и прислать их ему на подписание. С этим проблем не предвидится: лидер демократической фракции в Сенате Чак Шумер заявил, что голосование должно состояться уже в ближайший вторник — 23 апреля.

Насчет готовности "чемоданов" к отправке по назначению я выше упоминал; британская The Financial Times (FT) со ссылкой на непоименованного "западного чиновника" пишет, что "существенная часть вооружения [уже] складирована в польском городе Жешув у самой украинской границы и может быть быстро отправлена Киеву". Кстати, премьер-министр Польши Дональд Туск, по свидетельству WP, отозвался на решение американских законодателей примечательной записью в Х (ранее Twitter): "Лучше поздно, чем совсем поздно. Надеюсь, что для Украины еще не совсем поздно".

Вообще, откликов по всему миру, разумеется, множество. В Москве зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: "Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами".

А та же FT цитирует и слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова по поводу "того положения пакета [американских законопроектов], которое позволило бы Украине использовать средства из конфискованных российских активов для финансирования своих военных усилий". "Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить, — заявил Песков. — И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам".

Главная беда

Как долго еще киевский режим сможет держаться после очередной инъекции американского военного и финансового допинга, покажет время. Понятно, что сколько этой веревочке ни виться, а конец ей все равно будет. И силы, и средства, и терпение не безграничны: еще в канун голосования президент известного вашингтонского аналитического центра The Heritage Foundation (Фонд наследия) Кевин Робертс изложил и прокомментировал в газете The Hill итоги нового исследования, согласно которым большинство (56%) неопределившихся избирателей (swing voters) в важнейших для исхода выборов штатах США считают помощь Киеву чрезмерной.

Конечно, справедливости ради следует уточнить, что данный фонд — организация консервативная; деньги в любом случае уже практически выделены, и хотя бы до ноября их должно хватить. Но все же "растущая усталость американцев от Украины", о которой пишет Робертс, — такая же бесспорная реальность, как и "тяжкая" для ВСУ (помните оценки Пентагона?) ситуация на линии боевого соприкосновения. Которая в любом случае имеет решающее значение и определяется все же не только и не столько деньгами и оружием, сколько людьми.

И главная беда от затягивания конфликта — именно гибель и страдания людей. Это только что вновь подчеркнул Медведев, но это понимают и здравомыслящие люди за океаном. Мой давний знакомый Том Грэм, бывший советник президента Буша-младшего по России, напечатал на днях в той же The Hill вдумчивую статью о "напрасности (futility) войны на Украине" — в том смысле, что еще весной 2022 года Киев мог переговорным путем завершить конфликт на гораздо лучших для себя условиях, чем те, которые вообразимы ныне. Хотя теперь переговорами, к сожалению, и не пахнет.

Думаю, все уже и со счету сбились, как часто об этом же напоминал в своих публичных выступлениях президент Путин. А мнение о том, что перспективы переговоров пока не просматриваются, преобладает, насколько я могу судить, по обе стороны Атлантики.

Yankee, go home!

За исключением финансовой статистики я почти ничего не сказал про израильский "чемодан" дяди Сэма, потому что для нас несравненно важнее его украинская писаная торба. Но ранее мне уже доводилось объяснять, почему для Белого дома политически гораздо значимее и болезненнее именно ближневосточный конфликт. И на том направлении для байденовцев все по-прежнему не слава богу: несколько десятков наиболее либеральных конгрессменов-демократов демонстративно голосовали против помощи Израилю из-за бойни в Газе; на днях США пришлось налагать вето на проект резолюции по принятию Палестины в ООН; при этом, как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, "Вашингтон остался практически в полной изоляции", что "говорит само за себя".

Остается напоследок добавить, что условными американскими "поклажами" сейчас уставлено, по-моему, все постсоветское пространство — от Прибалтики до Центральной Азии и Закавказья. В последнее время на слуху особенно Армения и Молдавия; вроде бы там ничего особенного и не происходит, но ведь и с Украиной и Грузией начиналось все исподволь.

Хочется верить, что наши ближайшие соседи извлекают из происходящего правильные уроки. Не забывают, что для дяди Сэма всегда и всюду важен исключительно свой интерес — финансовый (диктуемый большим бизнесом, включая подрядчиков Пентагона) и политический (где горизонт планирования, как правило, ограничен сроками ближайших всеобщих выборов в США). И обращают внимание на то, что в разных районах мира, включая Ближний Восток и Африку, американцам, особенно в военной форме, все чаще предлагают убираться подобру-поздорову к себе за океан. Обновляют, так сказать, клич времен войны во Вьетнаме: "Янки, гоу хоум!" Или, по более недавней присказке, "чемодан — порт — Америка!".