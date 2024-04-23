"215 бронемашин остались на поле боя". Герой России Умаев — о срыве контрнаступления ВСУ

Начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации за установку инженерных заграждений на запорожском направлении спецоперации. Полковник отвечал за участок фронта, принявший основной удар в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне — ноябре 2023 года. Благодаря профессионализму сапера на российских инженерных заграждениях подорвалось свыше 200 единиц украинской бронетехники, в том числе более 30 танков. Сам Залибек Умаев был тяжело ранен в первые дни контрнаступления, но восстановился и вернулся к выполнению задач. Рассказываем о подвиге Героя России.

Залибек Касумович родом из Республики Дагестан (село Уллубийаул, Карабудахкентский район). Его отец был учителем, директором школы. Мать всю жизнь проработала бухгалтером в совхозе. "В нашем роду большое внимание уделяется образованию. Не было такого, чтобы кто-то не отучился, не получил высшее образование. Тетя отца — заслуженный учитель Дагестана. Дядя — кандидат наук, другой мой дядя был вторым секретарем района. И, конечно же, воспитание шло через труд. У нас было собственное хозяйство: живность, огород", — рассказывает военнослужащий.

На вопрос, почему он принял решение связать жизнь с военной службой, Умаев отвечает просто: судьба. "Верю, что было предначертано так, что я стану военным. Мне было суждено оказаться в том месте в то время", — говорит он. В 1997 году Залибек с отличием окончил родную сельскую школу. В дальнейшем поступил в Дагестанский государственный педагогический университет, который также окончил с красным дипломом.

Параллельно Умаев получал военное образование в Каспийске. Еще будучи мальчишкой, он вдохновлялся подвигами советских танкистов, летчиков и космонавтов. "Во времена моего детства и юности по телевизору постоянно крутили советские фильмы, по ним я просмотрел всю Великую Отечественную войну. Думаю, в те годы у меня и появилась любовь к Вооруженным силам РФ", — рассказывает Герой России.

Направление главного удара

В спецоперации на Украине военнослужащий принимает участие с самого начала. Умаев выполнял поставленные задачи на запорожском направлении СВО. Инженерное соединение под командованием подполковника отвечало за участок фронта протяженностью 340 км и контролировало процесс установки всех инженерно-саперных заграждений.

Контрнаступление ВСУ началось 4–5 июня 2023 года и завершилось в ноябре того же года. Умаев отмечает, что планы противника были известны командованию Вооруженных сил РФ задолго до начала активных наступательных действий — в том числе место и время основного удара украинцев.

Противник озвучивал, что собирается наступать. В военной терминологии есть понятие "направление главного удара". В какой-то момент, может быть, за месяц или полтора, мы поняли, что на нашем направлении у них будет место главного удара. ВСУ думали, что именно на нашем, запорожском, направлении у них получится реализовать все поставленные цели: выход к морю, рассечение группировок, захват уже освобожденных территорий Залибек Умаев Герой России

За две недели до начала событий командование ВС РФ также получило сведения о приблизительном времени начала контрнаступления. С этого момента российские войска начали усиленную подготовку к атаке противника. Все действия российских войск были направлены на то, чтобы дать противнику достойный отпор. "Мы должны были не позволить ВСУ ни вклиниться, ни захватить территории, которые уже были освобождены. На это были направлены всеобщие усилия. Нпачальник инженерных войск ВС РФ, а также округа уже начали работать именно в том направлении, чтобы не дать противнику никаких возможностей добиться своих целей", — говорит Умаев.

Полковник лично руководил процессом создания системы инженерно-фортификационных заграждений на всех рубежах и районах данного участка запорожского направления. "С того момента, как мы поняли направление главного удара противника, все усилия командующего были сосредоточены на моем направлении. В очень больших количествах начали поступать инженерные боеприпасы. Мы смогли создать те плотности заграждений большой глубины, о которых противник начал говорить после начала контрнаступления, на самом деле даже не достигнув тех заграждений, которые мы поставили перед первым и вторым оборонительными рубежами, а также в глубине", — рассказывает Умаев.

Контратака захлебнулась на передовых рубежах обороны

Под руководством начальника инженерных войск 58-й общевойсковой армии были созданы мощнейшие системы заграждений, которые специалисты признали беспрецедентными за всю историю. "После того как украинское контрнаступление было сорвано, даже западные СМИ стали говорить о том, что инженерных заграждений такой плотности не делалось никогда — ни в годы Великой Отечественной войны, ни впоследствии", — говорит Умаев. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, именно возведенная инженерными войсками система заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступления ВСУ.

В ходе подготовки к контрнаступлению российские военнослужащие создали систему противотанковых рвов. "Это не просто один ров на каком-то направлении, а сплошная линия противотанковых рвов, которые противник тоже не преодолел бы ни при каких условиях", — рассказал Умаев. Отдельными элементами была встроена система невзрывных заграждений, которые представляли собой малозаметные препятствия, в том числе множество рядов колючей проволоки.

Система инженерных заграждений по отдельности тоже работает, но наилучший результат достигается, когда они идут в совокупности с другими элементами. На запорожском направлении была создана многоэшелонированная система противотанковой обороны, что оправдало себя в последующем Залибек Умаев Герой России

За почти полгода контрнаступления ВСУ, наступая двумя корпусами на запорожском направлении, не смогли добиться сколько бы то ни было значимых результатов. Фактически все бои прошли на передовой. Вклинившись, противник прошел по участку фронта длиной около 6 км и 3–4 км в глубину. "Вот и все, что смогли украинцы. Мы уже высмеивали их: Работино — стратегический населенный пункт, состоящий из двух маленьких продольных улиц и одной поперечной улицы, — вот до какого рубежа ВСУ смогли дойти двумя подготовленными зарубежными странами корпусами. А корпуса тоже состояли из нескольких механизированных бригад", — говорит Умаев.

В ходе контрнаступления украинская армия бросила в бой все лучшие образцы имевшейся в распоряжении ВСУ бронетехники иностранного производства. "Вы видели, как горят эти танки Leopard, БМП Bradley — все это было на нашем направлении. Заграждения продолжили работать, и за 4,5 месяца с начала контрнаступления на этом пятачке от Вербового до Работино 215 бронеобъектов ВСУ остались на поле боя. Это артиллерия, вертолеты, противотанковые комплексы. Все это в комплексе помогло выполнить поставленную задачу", — рассказывает Умаев.

"Генерал жил в первой траншее"

В ходе СВО и подготовки к контрнаступлению украинцев Умаев лично занимался установкой инженерных заграждений на самых сложных участках своего направления. Полковник убежден, что командир своими действиями обязан подавать подчиненным личный пример.

"С самого начала войны я брал мины и шел впереди подчиненных. Потому что если ты сам не можешь выполнять задачу, то можешь неправильно поставить эту задачу", — говорит сапер.

Военнослужащий сообщил, что в ходе подготовки к отражению украинского контрнаступления с лучшей стороны себя проявили мобилизованные.

Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: ставьте задачу, я выполню. То есть это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, что у нас все и получилось Залибек Умаев Герой России

Начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии отметил, что на начальном этапе СВО беспилотные летательные аппараты применялись по большей части для разведки. Однако с появлением ударных беспилотников типа FPV-дронов поменялась вся тактика боя. Обе стороны приобрели сверхточное оружие: находясь где-то в глубине фронта, боец-оператор может увидеть цель и поразить ее. По словам начальника инженерных войск 58-й общевойсковой армии, повсеместное применение дронов-камикадзе повлияло и на работу саперов. "Если раньше ты мог устанавливать заграждения в любое время суток, то теперь выполнение всех задач осуществляется уже с оглядкой на появление FPV-средств. Даже при подготовке к контрнаступлению мы работали в большей степени в ночное время либо очень рано, когда нет контраста, уже нет ночи, но и утро еще не наступило, — это промежуток с 3 до 5 утра. В это время ночной беспилотник уже не может работать, а дневному еще рано работать", — рассказал Умаев.

Полковник подчеркнул, что в настоящее время в зоне СВО любое необдуманное выдвижение и попытка выполнить задачу могут привести к потерям как личного состава, так и техники.

Командовал даже из госпиталя

На четвертый день украинского контрнаступления полковник получил тяжелые ранения. На одном из участков шел бой, обстановка на поле боя быстро менялась. Была угроза прорыва противника. Командующий армией поставил Умаеву задачу лично выдвинуться на место и проверить заграждения, а также установить новые. "Мне поставили задачу проехать проверить и закрыть вопрос того, что, если даже продавят одну из наших мотострелковых рот, не дать возможности противнику пройти дальше. Если бы у украинцев это получилось, противник вышел бы на асфальтированную дорогу. Я тысячи раз выполнял такие задачи. Оделся, взял двух подчиненных, один из них водитель, и мы поехали. Задачу я выполнил", — говорит он.

Дело происходило на северной окраине Работино. Вдоль дороги Умаев установил быстровозводимые заграждения — минные шлагбаумы. Дальше них противник не смог бы пройти. Полковник с подчиненными уже возвращался обратно, но был атакован противником. "Я не могу точно сказать, как меня ранило. Либо это было дистанционное минирование, либо FPV-дрон. Пролетел по ноге, меня ранило, два дня я был в пограничном состоянии. Пришел в себя в госпитале, через два дня очнулся в Петербурге", — говорит Умаев.

Процесс восстановления был сложным и занял четыре месяца. В декабре Умаеву была вручена Звезда Героя в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военно-клиническом госпитале им. Вишневского. Полковник продолжал руководить личным составом прямо из госпиталя. Спустя две недели после ранения Умаеву привезли рабочий телефон, и он снова взял управление на себя. "Сейчас продолжаю выполнять задачи, служить. Останавливаться не собираюсь. Ранение меня никак не остановит", — заявил он.

Умаев — девятый Герой России из Дагестана. Он признается, что в родном крае известие о его награждении медалью "Золотая Звезда" вызвало "эффект ядерной бомбы". Буквально в одночасье вся республика узнала о случившемся, Умаева поздравляли все — от главы Дагестана Сергея Меликова до совершенно незнакомых людей. Побывать в Дагестане и увидеться с родными Герой России еще не успел — задачи не позволяют взять отпуск. "Своим родным я говорю: ничего не поменялось, и остальным доведите, я не летаю в облаках, хожу по земле. Летом поеду на родину", — говорит Герой России.

Екатерина Адамова