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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ России и командующий ВМС Китая отметили важность развития сотрудничества - Минобороны РФ

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Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток
Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Развитие военно-морского сотрудничества обсудили на встрече в воскресенье главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин, сообщает Минобороны РФ.

"Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам встречи главком ВМФ РФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море.

"Российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между флотами Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

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Китай
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Минoбороны РФ
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