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Военное обозрение

NYT: российские дроны на Украине наносят урон одному из символов военной мощи США — танку Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

Готовя прошлогоднее «контрнаступление» киевское командование делало большую ставку на западную бронетехнику, в особенности танки. Однако очень быстро стало очевидным, что хваленые немецкие «Леопарды», а позднее и считавшиеся до той поры неуязвимыми британские «Челленджеры», как и остальные бронемашины ВСУ, вполне рутинно уничтожаются российскими бойцами, порою еще до того, как они добрались до передовой.

Не стали исключением и долго сберегаемые Киевом от отправки на фронт американские ОБТ M1 Abrams. На данный момент доподлинно известно о пяти подбитых американских танках из 31, отправленных Пентагоном осенью прошлого года на Украину. Еще по меньшей мере три танка получили средние повреждения. Что самое неприятное как для ВСУ, так и их натовских союзников, немало западных машин были выведены из строя при помощи БПЛА. По данным российских источников, первый «Абрамс» был подбит отечественным FPV-дроном «Пиранья». Компания-производитель выпускает в день 300 этих БПЛА, так что хватит на всю бронетехнику ВСУ, еще и останется на другие цели.

Источник изображения: topwar.ru

Известная своими русофобскими публикациями американская журналистка Лара Джейкс на страницах издания The New York Times попыталась ответить на вопрос, как так получается, что очень дорогие и весьма современные западные танки уязвимы для «копеечных» дронов ВС РФ. Так цена дрона составляет около 500 долларов, в то время как уничтоженный с его помощью западный танк стоит не менее десяти миллионов. Немецкая газета пишет, что до двух третей всех потерь техники с обеих сторон конфликта происходит именно от FPV-дронов, которые считаются одними из наиболее дешевых.

Российские беспилотники на Украине наносят смертельный урон одному из символов американской военной мощи - танку

— констатировала обидный для «лучшей армии в мире» факт Джейкс.

По данным голландского сайта военной аналитики Oryx, за время военного конфликта на Украине всего было уничтожено 796 танков ВСУ, из которых 30 — это немецкие «Леопарды». Однако более всего автора статьи в NYT расстраивает потеря именно американских «Абрамсов», которые, как она пишет, считаются «одними из самых мощных в мире». Оказалось, что Abrams уничтожаются взрывающимися беспилотниками намного легче, чем поначалу предполагали некоторые военные и эксперты США.

Эксперты объясняют эту уязвимость танков тем, что удары БПЛА наносятся в наименее защищенную заднюю часть блока двигателя, где самая тонкая броня. При этом используемые сейчас российскими военными на Украине беспилотники очень точны, им не составляет труда ударить в четко определенное место бронетехники. Часто дроны просто добивают неподвижные танки, которые уже получили повреждения другими средствами поражения.

Издание приводит цитату президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре после прибытия американских танков заявил разочарованно:

Мне трудно сказать, что они играют самую важную роль на поле боя.

Именно поэтому украинский президент умоляет Запад направить больше средств противовоздушной обороны для уничтожения прежде всего дронов, резюмирует автор статьи в NYT.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
SA 330
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
865 Пиранья
Piranha
БПЛА
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