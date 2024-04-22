Армянские и азербайджанские пограничники будут сами охранять границу, российские покинут посты - Пашинян

Пашинян не исключил встречу с Путиным, но затруднился назвать сроки

Ереван. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вывода российских военных с приграничных с Азербайджаном территорий.

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в Горисском и Сисианском районах Сюникской области на юге Армении были развернуты опорные пункты 102-ой российской военной базы.

"Российские посты появились там в результате конкретной ситуации. То, что происходит сейчас (договоренность между Ереваном и Баку о принципе делимитации госграницы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года - ИФ), конечно, является существенным изменением ситуации. И, конечно, существенное изменение ситуации будет иметь влияние по всем направлениям", - сказал Пашинян журналистам в субботу.

По его словам, это будет означать, что "мы будем иметь не передовую линию, а границу".

"Граница является признаком мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя, самостоятельно будут в состоянии осуществлять охрану границы", - отметил Пашинян.

Премьер-министр между тем не исключил встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако затруднился назвать конкретные даты.

"Встреча будет, потому что у нас нет планов не встречаться. Но когда, конкретно как, не могу сейчас сказать", - заявил Пашинян.

На вопрос, будет ли обсуждаться с Путиным вопрос опорных пунктов российских военных на приграничных с Азербайджаном территориях, Пашинян ответил: "Не думаю, что там есть много тем для обсуждений, потому что, очевидно...".

На вопрос, очевидно, что российские военные покинут эту территорию, премьер Армении ответил: "Да".

В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представители Пограничной службы ФСБ России не имеют мандата на пребывание на участке населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Как сообщалось ранее, российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта "Звартноц" с 1 августа.

Представители Погрануправления ФСБ России совместно с Погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют также границы страны с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.