Глава иранского МИД предупредил об ответе Израилю в случае действий против Ирана - СМИ

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян предупредил, что Тегеран готов к серьезному ответу Израилю в случае провокационных действий против исламской республики.

"Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и это будет доказано, наш ответ будет немедленным и максимальным и заставит израильтян пожалеть об этом", - заявил он в интервью телеканалу NBC.

В то же время министр сказал, что "до тех пор, пока Израиль не предпримет новых авантюр против наших интересов, мы не будем предпринимать никаких новых ответных мер".

Абдоллахиян "отказался признать, что за недавним нападением на его страну стоит Израиль", отметил телеканал.

Глава МИД назвал использовавшееся для атаки оружие больше похожим на детские игрушки,

"То, что произошло прошлой ночью, не было ударом, - заявил министр. Это были скорее игрушки, с которыми играют наши дети, а не беспилотники".

Как в ночь на пятницу сообщил телеканал АВС, ссылаясь на американского чиновника, Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране.

В то же время иранские СМИ сообщали о взрывах недалеко от аэропорта иранского города Исфахана и о том, что средства ПВО отражают воздушную атаку.

Позднее Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства информировал, что атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, которые были сбиты силами ПВО, что подтвердило иранское государственное информагентство IRNA.

Bloomberg сообщал, что Израиль в четверг предупредил США о планируемом ударе по Ирану.

Эти удары не были нацелены на иранские ядерные объекты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал напомнил, что ранее Израиль заявил США, что его ответ на ракетную атаку Ирана по его территории в ночь на 14 апреля будет ограниченным по масштабам.