КНДР провела испытание новой боеголовки стратегической ракеты и новой зенитной ракеты - СМИ

Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото.

Пекин. 20 апреля. ИНТЕРФАС - КНДР в пятницу провела испытание новой сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты с целью проверки ее мощности, а также испытательный пуск новой зенитной ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР во второй половине дня 19 апреля (...) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и испытательный запуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", - говорится в сообщении.

Данные испытания проведены "в рамках регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных НИИ" и "никак не связаны с ситуацией в регионе", отметило агентство.

Агентство "Ренхап" в связи с испытаниями пишет, что южнокорейские военные зафиксировали несколько пусков крылатых и противокорабельных ракет, выпущенных в сторону Желтого моря около 15:30 в пятницу, и что сейчас они анализируют их подробные технические характеристики.