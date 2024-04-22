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Интерфакс-АВН

Ядерные объекты Ирана не были целями ударов Израиля по Ирану - СМИ

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Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Tsafrir Abayov

Иранские СМИ сообщают, что ядерные объекты Исфахана не пострадали

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Удары Израиля по Ирану не были нацелены на ядерные объекты Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал напоминает, что ранее Израиль заявил США, что его ответ на ракетную атаку Ирана будет ограниченным по масштабам.

Разведка США предположила, что Израиль обдумывает возможность нанесения "узкого и ограниченного" удара по территории Ирана, "поскольку они чувствуют, что должны ответить каким-то кинетическим действием, учитывая беспрецедентный масштаб иранской атаки", говорится в сообщении.

Источник CNN заявил, что диапазон целей "никогда не был точно определен, но ядерные и гражданские объекты явно не относились к этой категории".

Иранские СМИ сообщают, что в результате ударов Израиля по Исфахану ядерные объекты не были повреждены

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Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
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