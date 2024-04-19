Израиль планировал удар по Ирану 15 апреля, но отложил атаку - СМИ

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Израиль готовился нанести ответный удар по Ирану в понедельник вечером, но в итоге решил отложить его, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, военный кабинет Израиля в понедельник рассмотрел вопрос о том, чтобы дать Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) добро на нанесение удара по Ирану.

Но позже в тот же вечер было принято решение не доводить дело до конца "по оперативным соображениям", заявили порталу израильские чиновники.

По словам одного из них, решение ответить на иранское нападение на Израиль принято, единственный вопрос заключается в том, когда и как.

Собеседники портала отмечают, что начальник генштаба ЦАХАЛ генерал Герци Халеви, министр обороны Йоав Галант и министры Бенни Ганц и Гади Айзенкот настаивают на принятии ответных мер. В тоже время премьер-министр Биньямин Нетаньяху проявляет большую осторожность.

Портал напоминает, что Нетаньяху встретился в среду с министрами иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и Германии Анналеной Бербок.

Согласно источнику Axios, Нетаньяху сообщил им , что Израиль ответит на иранскую атаку, но сделает это "продуманно и расчетливо".