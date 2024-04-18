«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО.

На фоне всеобъемлющей помощи для Украины военные функционеры НАТО заявили о начале работы «коалиции бронетанковых возможностей» во главе с Польшей и Германией. В этот, так называемый конгломерат удалось привлечь также Швецию, Британию и Италию.

Целью коалиции обозначена поддержка бронетанковой и механизированной составляющей ВСУ как в плане неотложных текущих потребностей, так и в средне- и долгосрочной перспективе развития военных возможностей Украины.

Первая встреча представителей вышеуказанного объединения состоялась в Варшаве, куда были вызваны представители Украины. Согласно сообщению Киева, в ходе переговоров была выработана общая позиция по усилению оснащенности ВСУ отдельными видами бронетехники и организации системы ее ремонта.

Вместе с тем, в рамках «коалиции бронетанковых возможностей» созданы четыре группы, каждая из которых имеет следующие задачи: снабжение боеприпасами для западной бронетехники, техническое обслуживание и ремонт, обучение экипажей и технического персонала, а также разработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.

По словам польского министра обороны В.Косиняк-Камыша, в первую очередь инициатива направлена на мобилизацию стран, для «пожертвования» как можно большего количества техники.

Напомним, что ранее Запад приложил немало усилий для обеспечения украинцев танками. Так, кроме «каолиции бронетанковых возможностей» некоторое время уже существует «танковая коалиция», которая объединила страны, которые поддерживали Киев поставками боевых танков и другой бронетехники. Всего Запад обещал Киеву 900 танков, из них 600 уже поставлено.

Больше всего бронетехники Киеву передали Германия и Польша. Только в 2023 г. Берлин отправил 30 танков Leopard 1, 90 бронемашин Marder и 18 Leopard 2A6, а в настоящее время планирует поставить или уже поставляет еще 105 Leopard 1A5 и 30 Marder.

В свою очередь, в польском минобороны заявили, что «будучи прифронтовой страной», не предоставляют данные о переданной технике. Однако есть политики менее щепетильные в этом вопросе, и по их словам, Варшавой было передано, среди прочего, около 250 танков Т-72М, 60 едениц ПT-91 и 14 танков Leopard 2, 142 БМП-1 и 200 ББМ Rosomak и др.

Но, ни для кого не секрет, что поляки передавали Украине образцы вооружения, которые были «несколько проблемными». То есть, либо не было перспектив получить комплектующие для капремонта в течение 5 лет, либо они были уже настолько изношены, что даже модернизация была бессмысленна. Также поступали и другие европейские «союзники», поставляющие на утилизацию в ВСУ военную технику «старого» парка.

Тем не менее, глава германского минобороны Б.Писториус заявил, что после этапа сосредоточения внимания на чрезвычайной помощи Украине (поставок техники) теперь основное внимание должно быть уделено «долгосрочным возможностям». По его словам, коалиции являются инструментом для этого и оптимизируют производство вооружений, что позволит лучше координировать поставки военной техники на Украину, но также укрепит военную мощь НАТО в долгосрочной перспективе. Это следует понимать, как планы нарастить производство не только для Киева, но и союзников по альянсу, которые вынуждены будут покупать бронетехнику взамен отданной.

В долгосрочной перспективе страны-участницы «коалиции бронетанковых возможностей» помогут наладить инновационное промышленное партнёрство с Киевом. Сюда входит строительство совместных предприятий на территории Украины по производству обширной номенклатуры вооружения и военной техники. Речь идет о начале совместного производства бронетехники с военным концерном Rheinmetall. По информации украинской стороны, совместное предприятие зарегистрировано в Германии, но производственные мощности расположены во многих странах мира, а окончательная сборка будет происходить на Украине.

Таким образом, можно предположить, что мы имеем дело с ползучей интервенцией, с прогрессирующим освоением западного общественного мнения с мыслью о присутствии НАТО на Украине. А, в свою очередь, Варшава вместе с Берлином намерена координировать в Европе важную отрасль военной промышленности – бронетанковую. Очевидно, что в первую очередь в рамках танковой и бронетанковой коалиций, Германия преследует цель укрепить свою роль, а Польша – вернуться в качестве важного игрока в европейскую оборонную политику.

Николай Крылов