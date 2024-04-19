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Интерфакс-АВН

США и Россия имеют примерно по 5 тыс. ядерных боеголовок - американские эксперты

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Американская боеголовка W-78 для баллистической ракеты «Минитмен-3». Угол конуса корпуса боеголовки 17,8 градуса. Высота боеголовки 1,72 метра, диаметр основания 0,54 метра
Американская боеголовка W-78 для баллистической ракеты «Минитмен-3». Угол конуса корпуса боеголовки 17,8 градуса. Высота боеголовки 1,72 метра, диаметр основания 0,54 метра.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты на данный момент располагают в своем военном арсенале 5 тыс. 44 ядерными боеголовками, Россия - 5 тыс. 580, следует из исследования Федерации американских ученых.

Китай имеет 500 ядерных боеголовок, Франция - 290, Великобритания - 225.

Кроме того, в списке девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, Индия и Пакистан располагают арсеналами по 170 боеголовок. По оценкам американских экспертов, Израиль имеет 90 ядерных боеприпасов, Северная Корея - 50.

При этом отмечается, что рост ядерного арсенала наблюдается в Великобритании, Китае, Индии, Пакистане и Северной Корее.

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Израиль
Индия
Китай
КНДР
Пакистан
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Ядерный щит
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