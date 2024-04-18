Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, это будет следующий пуск ракет данного семейства с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Первый пуск этой ракеты ("Ангара-А5М" - ИФ) в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте и это будет наш следующий пуск с космодрома Восточный", - сказал Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в среду, в "Роскосмосе" сообщили о проведении первых испытаний ракетного двигателя РД-191М для модернизированной "Ангары-А5М". По их данным, двигатель отличается увеличенной тягой на 10%, что повышает возможность "Ангары" для вывода полезной нагрузки.

С помощью "Ангары" планируется выводить модули для Российской орбитальной станции (РОС). Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

11 апреля состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.