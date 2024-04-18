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Интерфакс-АВН

Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов

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Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, это будет следующий пуск ракет данного семейства с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Первый пуск этой ракеты ("Ангара-А5М" - ИФ) в 2027 году. Он будет совмещен с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте и это будет наш следующий пуск с космодрома Восточный", - сказал Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в среду, в "Роскосмосе" сообщили о проведении первых испытаний ракетного двигателя РД-191М для модернизированной "Ангары-А5М". По их данным, двигатель отличается увеличенной тягой на 10%, что повышает возможность "Ангары" для вывода полезной нагрузки.

С помощью "Ангары" планируется выводить модули для Российской орбитальной станции (РОС). Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

11 апреля состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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18.04.2024 09:59
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18.04.2024 09:59
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Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, это будет следующий пуск ракет данного семейства с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Т.е. три следующих года, новых запусков "Ангары" с Восточного не будет, а в текущей не модернизированной версии – вообще больше не будет. Предыдущий, третий запуск тяжелой "Ангары" – состоялся тоже три года назад, в 2021 г. Интенсивность аховая. Остаётся неясным, это касается только А5 или и лёгкой "Ангары" тоже? А также запусков с "Плесецка".
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