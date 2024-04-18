Орбан заявил, что Украина - больше не суверенное государство

По словам премьер-министра Венгрии, Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Украина больше не может считаться суверенным государством, поскольку Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Украина - больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить", - сказал он, выступая на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.

Орбан также добавил, что между НАТО и Россией должен быть "буфер", например в виде Украины. Как напомнил премьер, РФ сама неоднократно говорила, что не допустит приближения Североатлантического альянса к своим границам.

Ранее он также указывал, что не позволит втянуть Венгрию в военный конфликт на Украине и возражает против введения новых санкций в отношении России.