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Интерфакс-АВН

Министры обороны Китая и США провели беседу в режиме видеоконференции - МО КНР

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Флаги США и КНР
Флаги США и КНР.
Источник изображения: vpk-news.ru

Пекин/Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе состоявшейся в режиме видеоконференции беседы с министром обороны США Ллойдом Остином потребовал от США уважать территориальную целостность Китая, сообщило министерство обороны КНР.

"Американская сторона должна принять твердую позицию Китая, эффективно уважать территориальный суверенитет Китая (...) и предпринять практические действия для поддержания регионального мира и стабильности в военных отношениях между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Дун Цзюнь.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, и они не должны быть поставлены под угрозу.

"Народно-освободительная армия Китая никогда не прекратит пресекать сепаратистскую деятельность по провозглашению независимости Тайваня, а также попустительство и поддержку таких действий извне", - подчеркнул китайский министр.

Он отметил, что нынешняя ситуация в Южно-Китайском море в целом стабильна, и страны региона обладают волей, мудростью и способностью решать проблемы", Соединенным Штатам следует признавать "морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море".

Дун Цзюнь сказал, что вооруженные силы Китая и США должны "принять мир в качестве ценности", а отношения между ними строится на основе "стабильности в качестве приоритета, и доверия, как основных принципов взаимодействия". Они должны быть бесконфликтными и неконфронтационными, следует постепенно укреплять взаимное доверие на основе равенства и уважения.

В то же время, как сообщил журналистам представитель Пентагона Пэт Райдер, Остин "подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море, и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право".

Американский министр также заявил об обеспокоенности по поводу "недавних провокаций со стороны Северной Кореи".

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Страны
Китай
КНДР
США
Тайвань
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