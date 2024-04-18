Глава Минобороны Китая в беседе с шефом Пентагона: Тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина

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Проблема Тайваня занимает важнейшее место среди коренных интересов Китая. Такое заявление сделал министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) Дун Цзюнь во время беседы с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Главы военных ведомств США и КНР обсудили ряд важных вопросов, и, естественно, на повестке обсуждения оказалась и ситуация вокруг Тайваня. Глава Минобороны Китая заявил шефу Пентагона, что тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина.

Дун Цзюнь отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не собирается смириться с сепаратистской деятельностью и ее поддержкой другими государствами. Понятно, что это было, в первую очередь, своеобразное предостережение Соединенным Штатам, являющимся главным покровителем Тайваня и своеобразным гарантом его безопасности.

Пекин занимает в тайваньском вопросе бескомпромиссную позицию. Руководство Китая считает, что Тайвань должен как можно скорее интегрироваться в состав КНР, и очень негативно воспринимает любые попытки других государств взаимодействовать с Тайбэем как с суверенным государственным образованием.

Американские военные эксперты ранее прогнозировали, что примерно в 2027 году Китай постарается провести силовую операцию по присоединению Тайваня. Якобы к этому времени НОАК достигнет соответствующего уровня военной мощи после модернизационных преобразований, и тогда будет начата военная операция против острова.