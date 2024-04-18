Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Китая в беседе с шефом Пентагона: Тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина

244
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Проблема Тайваня занимает важнейшее место среди коренных интересов Китая. Такое заявление сделал министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) Дун Цзюнь во время беседы с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Главы военных ведомств США и КНР обсудили ряд важных вопросов, и, естественно, на повестке обсуждения оказалась и ситуация вокруг Тайваня. Глава Минобороны Китая заявил шефу Пентагона, что тайваньский вопрос – основной для интересов Пекина.

Дун Цзюнь отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не собирается смириться с сепаратистской деятельностью и ее поддержкой другими государствами. Понятно, что это было, в первую очередь, своеобразное предостережение Соединенным Штатам, являющимся главным покровителем Тайваня и своеобразным гарантом его безопасности.

Пекин занимает в тайваньском вопросе бескомпромиссную позицию. Руководство Китая считает, что Тайвань должен как можно скорее интегрироваться в состав КНР, и очень негативно воспринимает любые попытки других государств взаимодействовать с Тайбэем как с суверенным государственным образованием.

Американские военные эксперты ранее прогнозировали, что примерно в 2027 году Китай постарается провести силовую операцию по присоединению Тайваня. Якобы к этому времени НОАК достигнет соответствующего уровня военной мощи после модернизационных преобразований, и тогда будет начата военная операция против острова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Похожие новости
14.02.2007
Привет из Китая
13.02.2007
Как все запущено
06.02.2007
Константин Макиенко: За 15 лет Китай потребил до половины всех российских военных поставок за рубеж
22.01.2007
Китай провел испытания, поразив космический спутник ракетой: мир в негодовании
15.11.2006
В Чехии американская компания приобрела предприятие по производству РЛС
02.11.2006
Китай протестует против планов США продавать оружие Тайваню, заявил официальный представитель МИД КНР Лю Цзяньчао.
31.10.2006
Калашников вступает в ВТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны