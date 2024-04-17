Киев инициирует заседание Совета Украина - НАТО по поставкам ПВО и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Запад предоставляет Израилю больше помощи

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Киев направит запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по вопросам поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, вновь пожаловавшись, что Запад предоставляет Израилю больше помощи.

"Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет", - сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

Хотя 28 марта Совет уже собирался по инициативе Киева на уровне послов в Брюсселе, тогда министр обороны Украины Рустем Умеров призвал НАТО предоставить дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.

Говоря о новой инициативе Киева, Зеленский раскритиковал западных партнеров за то, что правила оказания помощи не равны. "За эти два дня мы уже чего только ни слышали: о разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, разных уровнях угроз, разном воздушном пространстве", - сказал он.

15 апреля Зеленский дважды жаловался, что западные партнеры не оказывают стране такой же помощи, как Израилю, хотя оба государства не являются членами НАТО.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. 15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль не смог бы противостоять операции Ирана 13 апреля без помощи США и других западных и региональных партнеров в военной сфере. По данным издания, американские, британские и иорданские военные самолеты "сыграли большую роль" в том, чтобы сбить беспилотники, а большинство дронов и ракет удалось сбить во многом благодаря системам противовоздушной обороны и другим вооружениям, предоставленным США и другими союзниками.