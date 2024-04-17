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Интерфакс-АВН

В Литве начинается интенсивный период военных учений с участием более 20 тыс. военных - Минобороны

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Стрельба противотанковым ракетным комплексом Javelin расчетом вооруженных сил Литвы
Стрельба противотанковым ракетным комплексом Javelin расчетом вооруженных сил Литвы.
Источник изображения: министерство национальной обороны Литвы

Вильнюс. 16 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - В Литве начинается серия интенсивных учений, в которых примут участие более 20 тысяч литовских и союзных военных, тысячи единиц военной техники, заявил командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис.

"Интенсивность как учений по коллективной обороне, так и наших национальных учений этой весной очень высока", - заявил журналистам во вторник Рупшис. - По примерным подсчетам, в учениях примут участие около 20 тыс. как литовских военных, так и союзных сил".

По его данным, первые учения - Saber Strike - начнутся в пятницу и продлятся до середины следующей недели. В ходе них около 600 американских военных и 120 единиц колесной техники будут переброшены из Польши и проведут учения по боевой стрельбе совместно с подразделениями Сухопутных войск Литовской армии и дислоцированным в стране батальоном США.

Параллельно на следующей неделе начнутся и продолжатся до конца мая масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024, в ходе которых более 3 тыс. немецких военнослужащих и 200 единиц военной техники будут переброшены на полигоны в Пабраде (под Вильнюсом) и в Казлу-Руде (под Каунасом). Среди них - танки Leopard, боевые машины пехоты Puma и Boxer.

В мае пройдут учения Immediate Response, в ходе которых армия США совместно с артиллеристами литовской армии проведет первую боевую стрельбу в Балтийское море из системы залпового огня ракет HIMARS, сообщил Рупшис.

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