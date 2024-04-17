Китай приветствует идею мирной конференции по украинскому кризису с обязательным участием России - Си Цзиньпин

Пекин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай поддерживает проведение мирной конференции по ситуации на Украине, но только если в ней примут участие все заинтересованные стороны, включая Россию, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Китай поощряет все усилия, ведущие к мирному решению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференцию, признанной и Россией, и Украиной, с участием всех сторон", - приводит агентство ЭФЭ слова Си Цзиньпина.

"Необходимо разрядить обстановку и больше не подливать масла в огонь, необходимо создать условия для восстановления мира и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", - добавил председатель КНР.

Кроме того, лидеры обоих государств согласились с необходимостью "поддерживать принципы ООН и выступать против применения ядерного оружия или нападений на мирные цели или ядерные объекты". Они также договорились "должным образом решать проблемы продовольственной безопасности" и следовать принципам международного гуманитарного права.

Ранее издание "Вельт" сообщало, что кризис на Украине и пути его преодоления стали одной из тем переговоров Шольца и Си Цзиньпина на встрече в Пекине.

Позднее во вторник у Шольца запланированы переговоры с премьером КНР Ли Цяном. Ожидается, что стороны обсудят экономическую проблематику и вопрос справедливой конкуренции, а также обменяются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса не могут проходить без России, и выразил надежду на участие в будущем Москвы в этом диалоге.

Министр уточнил, что, тем не менее, конференция, намеченная на 15-16 июня, пройдет без участия российских представителей.

Федеральный совет Швейцарии сообщил, что власти примут мероприятие на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии. В переговорах по организации конференции участвовали Европейский Союз, страны G7 и представители стран так называемого "глобального Юга", включая Бразилию, Китай, Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию и ЮАР.

Агентство Bloomberg отмечало, что несколько стран настаивают на участии России в конференции, однако Киев хочет достичь соглашения по ключевым принципам, которые "сформируют основу для будущего соглашения", прежде чем подключать к диалогу Москву.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

Захарова также отметила, что "опыт минских соглашений и российско-украинских переговоров в 2022 году показал недоговороспособность Киева и Запада".