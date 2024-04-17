США создают военные конфликты для отсрочки дефолта - Володин

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США разжигают всё новые военные конфликты для спасения своей экономики.

"Вашингтон продолжит создавать всё новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил $236 млрд.

При этом "американский госдолг превышает отметку в $34,65 трлн", пишет Володин.

"Только за 4 последних года его величина по отношению к ВВП увеличилась со 107,2% до 131,5%. При этом затраты на обслуживание стали самой проблемной статьёй расходов: сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе составит треть доходов бюджета США", - отметил спикер Госдумы.

По его мнению, "запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать".