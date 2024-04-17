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Интерфакс-АВН

Миссия астронавтов корабля Boeing Starliner на МКС продлится неделю - NASA

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Капсула CST-100 Starliner Calypso проходит интеграцию с сервисным модулем
Капсула CST-100 Starliner Calypso проходит интеграцию с сервисным модулем.
Источник изображения: NASA, Boeing

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Астронавты NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор в рамках первой пилотируемой миссии корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing проведут на Международной космической станции (МКС) на неделю меньше, чем планировалось ранее, сообщает американское космическое ведомство.

Ранее планировалось, что экипаж будет работать на станции две недели.

"Дуэт проведёт на орбитальной лаборатории около недели, после чего приземлится на юго-западе США с помощью парашютов и воздушной подушки", - говорится в сообщении NASA.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 мая в 22:34 по времени Восточного побережья США (7 мая в 05:34 мск).

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

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