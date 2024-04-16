Беларусь: увеличение оборонного бюджета – это не модная тенденция, а необходимость.

Там, где перестают работать цивилизованные принципы высокоразвитого общества, просыпаются древние инстинкты и реанимируется старое как мир правило – кто сильнее, тот и прав.

О том, что к настоящему моменту система обеспечения международной безопасности полностью деградировала, не говорил только ленивый. Следствием осознания данного факта явилась милитаризация мирового сообщества, стремительно теперь набирающая обороты под влиянием агрессивной внешнеполитической деятельности государств коллективного Запада.

Наиболее быстро и масштабнее этот процесс происходит опять же в странах-членах НАТО. Примечательно, что «чемпионами» среди них стали Прибалтийские республики и Польша. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), эти государства больше всех в процентном отношении повысили траты на оборону.

Например, расходы на национальную оборону Польши в текущем году запланированы в размере 27,3 млрд евро, что составляет 3,9 процента от польского ВВП. В Литве на оборону в этом году выделено 2,09 млрд. Это составит 2,75 процента ВВП. Сейм Латвии принял закон о госбюджете на 2024 год с финансированием оборонного сектора в размере 2,4 процента ВВП. При этом определено, что бюджет оборонного сектора будет постепенно увеличиваться каждый год – в 2025 году он достигнет 2,5 процента, а в 2026 – 2,7 процента ВВП страны. Оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3 процента ВВП и составит 1,33 млрд евро, а в 2024-27 годах – почти 5,6 млрд евро. При этом госбюджет этой страны на текущий год в очередной раз принят со значительным дефицитом.

Среди статей в военных бюджетах лидирующее место занимают закупки новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Не секрет, что опыт специальной военной операции, проводимой российской армией на Украине, изучают военные практически всех стран мира, потому как это, кроме всего прочего, позволяет определить основные перспективные направления в области вооружений. Главным образом это артиллерийские комплексы, и в первую очередь – контрбатарейной борьбы. Далее – РСЗО, высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования, средства разведки и РЭБ, средства связи и беспилотные комплексы. Касательно беспилотников можно сказать, что их применение уже выделяют в отдельный раздел военной науки. Область их предназначения варьируется от разведывательно-ударных (оборонительных) комплексов до средств разминирования, эвакуации раненных и логистики.

Теперь следует вспомнить, что ранее указанные лидеры гонки военных бюджетов – Польша и страны Балтии (кроме Эстонии) – по «случайным обстоятельствам» являются соседями Республики Беларусь. Той Беларуси, которую они обвиняют в «соагрессии», применительно к украинскому кризису, и ждут от неё нападения на себя «беззащитных». Вот только оборонный бюджет у «агрессора в два раза меньше самого маленького показателя в странах Балтии – около 1,25 процента ВВП.

Эти цифры, думается, способны успокоить жителей стран Балтии и Польши, особенно тех, кто по «безвизу» посещал Беларусь (кстати, такая возможность для них есть и сейчас), и точно знает, что белорусские соседи не собираются ни на кого нападать. Но вот самой Беларуси, чтобы оставаться «в рамках общих тенденций», необходимо пристально следить как за действиями армий сопредельных стран, так и за состоянием своих вооружённых сил.

К слову, 11 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его в плане обстановки на западных рубежах больше всего волнует конфронтационная политика Польши и стран Балтии. Белорусский лидер обратил внимание и на военные приготовления на сопредельной стороне: «Проводят учения. В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев. Что удивительно – урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу батальоны перебросили. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выстроиться напротив. Не знаю, зачем им (западным «соседям» – прим. ред.) это. Мы не собираемся нигде воевать».

О том, что Беларусь не желает ни с кем воевать, белорусским президентом сказано было уже неоднократно. Но это не значит, что Беларусь не готовится к защите своего суверенитета и независимости. Об этом также недавно говорил белорусский лидер. «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира – готовься к войне», – не я это придумал. Это очень правильно сказано», – заявил Александр Лукашенко, выступая перед журналистами во время рабочей поездки в Гродно 2 апреля.

Следовательно, Беларуси так же необходимы новые вооружения и технологии. В отличие от западных и северо- западных соседей – для своей безопасности.

Конечно же, в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией Беларусь уже приобрела современные зенитно-ракетные системы С-400, также имеется и ОТРК «Искандер». Буквально на днях на военном аэродроме под Минском приземлились вертолёты Ми-35М из второй партии, которую поставила Россия для белорусских вооружённых сил. Первая партия вертолетов прибыла в августе прошлого года. Но, как указывалось выше, нынешние реалии таковы, что современной армии требуются новейшие комплексы контрбатарейной борьбы, точные РСЗО, совершенные средства разведки и РЭБ, устойчивая связь и, конечно же, беспилотные комплексы и системы. А это всё – немалые деньги. Следовательно, учитывая решимость военно-политического руководства принять исчерпывающие меры по защите суверенитета и независимости Республики Беларусь, в скором времени следует ожидать и увеличения ассигнований на оборону. Это ведь не модная тенденция, это – необходимость.

Владимир Вуячич