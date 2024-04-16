Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Беларусь: увеличение оборонного бюджета – это не модная тенденция, а необходимость

558
0
0
Беларусь: увеличение оборонного бюджета – это не модная тенденция, а необходимость
Беларусь: увеличение оборонного бюджета – это не модная тенденция, а необходимость.
Источник изображения: belvpo.com

Там, где перестают работать цивилизованные принципы высокоразвитого общества, просыпаются древние инстинкты и реанимируется старое как мир правило – кто сильнее, тот и прав.

О том, что к настоящему моменту система обеспечения международной безопасности полностью деградировала, не говорил только ленивый. Следствием осознания данного факта явилась милитаризация мирового сообщества, стремительно теперь набирающая обороты под влиянием агрессивной внешнеполитической деятельности государств коллективного Запада.

Наиболее быстро и масштабнее этот процесс происходит опять же в странах-членах НАТО. Примечательно, что «чемпионами» среди них стали Прибалтийские республики и Польша. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), эти государства больше всех в процентном отношении повысили траты на оборону.

Например, расходы на национальную оборону Польши в текущем году запланированы в размере 27,3 млрд евро, что составляет 3,9 процента от польского ВВП. В Литве на оборону в этом году выделено 2,09 млрд. Это составит 2,75 процента ВВП. Сейм Латвии принял закон о госбюджете на 2024 год с финансированием оборонного сектора в размере 2,4 процента ВВП. При этом определено, что бюджет оборонного сектора будет постепенно увеличиваться каждый год – в 2025 году он достигнет 2,5 процента, а в 2026 – 2,7 процента ВВП страны. Оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3 процента ВВП и составит 1,33 млрд евро, а в 2024-27 годах – почти 5,6 млрд евро. При этом госбюджет этой страны на текущий год в очередной раз принят со значительным дефицитом.

Среди статей в военных бюджетах лидирующее место занимают закупки новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Не секрет, что опыт специальной военной операции, проводимой российской армией на Украине, изучают военные практически всех стран мира, потому как это, кроме всего прочего, позволяет определить основные перспективные направления в области вооружений. Главным образом это артиллерийские комплексы, и в первую очередь – контрбатарейной борьбы. Далее – РСЗО, высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования, средства разведки и РЭБ, средства связи и беспилотные комплексы. Касательно беспилотников можно сказать, что их применение уже выделяют в отдельный раздел военной науки. Область их предназначения варьируется от разведывательно-ударных (оборонительных) комплексов до средств разминирования, эвакуации раненных и логистики.

Теперь следует вспомнить, что ранее указанные лидеры гонки военных бюджетов – Польша и страны Балтии (кроме Эстонии) – по «случайным обстоятельствам» являются соседями Республики Беларусь. Той Беларуси, которую они обвиняют в «соагрессии», применительно к украинскому кризису, и ждут от неё нападения на себя «беззащитных». Вот только оборонный бюджет у «агрессора в два раза меньше самого маленького показателя в странах Балтии – около 1,25 процента ВВП.

Эти цифры, думается, способны успокоить жителей стран Балтии и Польши, особенно тех, кто по «безвизу» посещал Беларусь (кстати, такая возможность для них есть и сейчас), и точно знает, что белорусские соседи не собираются ни на кого нападать. Но вот самой Беларуси, чтобы оставаться «в рамках общих тенденций», необходимо пристально следить как за действиями армий сопредельных стран, так и за состоянием своих вооружённых сил.

К слову, 11 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его в плане обстановки на западных рубежах больше всего волнует конфронтационная политика Польши и стран Балтии. Белорусский лидер обратил внимание и на военные приготовления на сопредельной стороне: «Проводят учения. В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев. Что удивительно – урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу батальоны перебросили. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выстроиться напротив. Не знаю, зачем им (западным «соседям» – прим. ред.) это. Мы не собираемся нигде воевать».

О том, что Беларусь не желает ни с кем воевать, белорусским президентом сказано было уже неоднократно. Но это не значит, что Беларусь не готовится к защите своего суверенитета и независимости. Об этом также недавно говорил белорусский лидер. «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира – готовься к войне», – не я это придумал. Это очень правильно сказано», – заявил Александр Лукашенко, выступая перед журналистами во время рабочей поездки в Гродно 2 апреля.

Следовательно, Беларуси так же необходимы новые вооружения и технологии. В отличие от западных и северо- западных соседей – для своей безопасности.

Конечно же, в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией Беларусь уже приобрела современные зенитно-ракетные системы С-400, также имеется и ОТРК «Искандер». Буквально на днях на военном аэродроме под Минском приземлились вертолёты Ми-35М из второй партии, которую поставила Россия для белорусских вооружённых сил. Первая партия вертолетов прибыла в августе прошлого года. Но, как указывалось выше, нынешние реалии таковы, что современной армии требуются новейшие комплексы контрбатарейной борьбы, точные РСЗО, совершенные средства разведки и РЭБ, устойчивая связь и, конечно же, беспилотные комплексы и системы. А это всё – немалые деньги. Следовательно, учитывая решимость военно-политического руководства принять исчерпывающие меры по защите суверенитета и независимости Республики Беларусь, в скором времени следует ожидать и увеличения ассигнований на оборону. Это ведь не модная тенденция, это – необходимость.

Владимир Вуячич

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
Эстония
Продукция
Искандер
Ми-35
Ми-35М
С-400 Триумф
Компании
СИПРИ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
02.02.2024
НАТО готовится к войне с Россией. В Чехии уже знают, где она начнется (Forum24, Чехия)
30.06.2022
Появится ли в Беларуси ядерное оружие?
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
27.02.2019
Fronda (Польша): на что способна Россия сегодня, спустя пять лет после присоединения Крыма?
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция