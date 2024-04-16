Иран не желает роста напряженности, но готов к немедленному и мощному ответу в случае атаки Израиля - МИД

Дубай. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран не желает роста напряженности в ближневосточном регионе, но готов к немедленному и более мощному удару, чем осуществленный в ночь на 14 апреля, в случае атаки Израиля, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

"Иран ответит более мощными действиями, чем ранее, если Израиль ответит (на удары)", - приводят западные СМИ слова министра в ходе его разговора с британским коллегой.

Кроме того, представитель МИД Ирана Нассер Канани также подчеркнул, что в Тегеране не стремятся к эскалации напряженности в регионе.

"Иран действовал, исходя из защиты национальной безопасности и интересов, а также учитывая бездействие Совета Безопасности ООН по поводу применения силы Израилем против иранского посольства в Дамаске, а также после безответственного поведения США, Великобритании и Франции", - отметил он, его цитирует агентство "Тасним".

По его словам, в Тегеране считают атаку против Израиля абсолютно легитимной и соответствующей Уставу ООН.

Между тем, в понедельник израильский военный кабинет министров провел встречу, в ходе которой обсудил возможные опции ответа на иранскую атаку. Израильский телеканал 12 передает, что министры обсуждали ответ Ирану с "намерением нанести ему ущерб за удары беспилотниками и ракетами по Израилю, но не вызвать тотальную войну".

Телеканал передает, ссылаясь на источники, что израильское руководство пришло к выводу о необходимости нанести "четкий и решительный" ответный удар Ирану. При этом в Израиле не хотят, чтобы ответ спровоцировал войну в регионе, а также он не хочет лишиться поддержки коалиции, которая помогла ему отразить иранскую атаку.

Также американский портал Axios в понедельник сообщил, что израильский министр обороны Йоав Галлант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что "у Израиля нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана". Галант также отметил, что Израиль не приемлет ситуацию, в которой Иран отвечает прямой атакой каждый раз, когда Иерусалим поражает цели в Сирии.

В свою очередь оппозиционный политик Авигдор Либерман, в прошлом министр обороны и глава МИД Израиля, заявил, что Израилю удалось отразить иранскую атаку только благодаря помощи США: возможностям американской разведки и раннего перехвата. И поэтому, он считает, Израилю следует добиваться максимальной координации с США в вопросе ответной атаки против Ирана. По его словам, США "признают, что у Израиля нет альтернативы, кроме как ответного удара по Ирану за его атаку".

Американский канал CNN со ссылкой на источники передал, что Израиль, по сообщениям, принял решение отложить операцию в Рафахе в секторе Газа, которую планирует уже несколько месяцев, из-за ситуации с Ираном. Израильские власти обдумывают реакцию на атаку, и из-за этого активная фаза операции откладывается как минимум на несколько дней.

Между тем, вечером в понедельник израильские ВВС нанесли удары по целям на юге Ливана, в частности, по инфраструктуре, которую группировка "Хезболла" использует для обстрела северных территорий Израиля. Незадолго до этого удара Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. В Армии обороны Израиля заявили, что эти ракеты попали по открытой местности.

Кроме того, в понедельник истребители Израиля нанесли удары в Хан-Юнисе в секторе Газа, израильские силы также провели рейды в населенных пунктах к северу от Иерусалима.