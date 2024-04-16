Послание Кисиды Трампу: Япония поможет "уставшей и неуверенной" Америке - Мнения ТАСС

Кирилл Агафонов — об итогах поездки японского премьера в США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в США провел несколько встреч с президентом Джо Байденом, договорился об укреплении отношений в области безопасности и, в отличие от японского парламента, удостоился оваций в Конгрессе США. Его речь перед американскими законодателями, похоже, во многом была адресована человеку, которого в зале не было, — Дональду Трампу.

На протяжении всего выступления Кисида призывал Америку — отчасти "одинокую, неуверенную в себе и уставшую" от груза "поддержания мирового порядка" в одиночку — сохранять свои позиции глобального лидера, несмотря на изоляционистские настроения республиканцев. Заверив в крепкой дружбе и надежных союзнических связях, японский премьер пообещал помощь Японии, готовой к укреплению сотрудничества в области безопасности.

Поездка японского премьера в США получила положительные оценки даже со стороны японской оппозиции. Однако ни Байден, ни Кисида могут не заработать серьезных очков перед грядущими ключевыми политическими событиями в своих странах: выборами президента США в ноябре и в сентябре — выборами главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, который возглавит правительство.

С учетом низких рейтингов правительства Японии, где в прошлом году разразился громкий скандал вокруг финансовой отчетности в ЛДП, и возможности прихода к власти Трампа в США политическое будущее и Байдена, и Кисиды под вопросом.

Во время, когда в центральной части Японии подходит к концу сезон цветения сакуры, наблюдатели отмечают что "отношения Японии и США сейчас в полном расцвете". "Но люди в Японии и США хорошо знают, что цветение сакуры долго не длится", — отметил телеканал NHK, иллюстрируя ситуацию с низкими рейтингами кабинета Кисиды.

Кроме того, визит продемонстрировал высокий уровень геополитической напряженности в мире. Россия и Китай осудили Японию и США, заявив, что их военное сотрудничество представляет угрозу безопасности в Азии.

Оборонные договоренности и инвестиционные обещания

Ключевой договоренностью сторон стало решение модернизировать структуры военного командования Японии и США для повышения совместимости и укрепления военного планирования. По их мнению, это должно способствовать "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", предложил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ. А теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.

Токио и Вашингтон договорились разработать низкоорбитальную спутниковую систему слежения за ракетами, в том числе гиперзвуковыми. Совместно с Австралией они также решили впервые создать систему противовоздушной обороны и архитектуры безопасности.

США также обязались начать подготовку и провести модификацию кораблей Японии для установки на них крылатых ракет Tomahawk. Это, мол, необходимо для реализации плана Японии по наращиванию обороноспособности и получения ударного потенциала, который в США всесторонне поддерживают.

Соединенные Штаты также подтвердили намерение обеспечивать оборону Японии, в том числе с применением ядерных вооружений.

Кроме того, выступая в Конгрессе, Кисида пообещал больше японских инвестиций в США.

"Тень Трампа"

Главным собеседником Кисиды в США был действующий президент Джо Байден, однако, как отмечают японские дипломатические источники, "тень Трампа" всегда была на заднем фоне, учитывая предстоящие в ноябре президентские выборы в США.

Нынешняя администрация в США является для Японии более благоприятной, чем республиканская в случае победы Трампа. "Я думаю, что Трамп более непредсказуемый и нестабильный, чем Байден. Кисида может в определенной степени управлять альянсом с Байденом, однако в отношениях с Трампом он может быть не так хорош, как [покойный экс-премьер Синдзо] Абэ", — сказал мне профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки.

Кроме нестабильности и непредсказуемости, которые приписывают Трампу наблюдатели в разных странах, опасения японской стороны вызывает его склонность к изоляционизму, приоритет внутренних проблем перед международными. Это ставит под угрозу лидирующие позиции США и создает вакуум влияния в потенциально опасных регионах.

Призывы Кисиды к США сохранять свое глобальное лидерство сопровождались обещаниями оказать поддержку со стороны Японии. "Вокруг альянса [Японии и США] наблюдается хрупкость, и это в основном связано с руководством США. Есть беспокойство относительно возвращения к власти Трампа, который открыто говорит, что скептически относится к ценности этих альянсов [которые США имеют с другими странами], и определенно имеет другой взгляд на международный порядок, основанный на правилах, и национальные институты", — привела газета Nikkei мнение Эммы Чанлетт-Эйвери из Института политики Азиатского общества.

Оценивая значимость визита Кисиды, источник NHK в японском МИД сказал: "С одной стороны — [важно] обратиться к действующей администрации. С другой стороны — [важно] предпринять шаги, чтобы отношения между Японией и США остались неизменными, даже если администрация сменится".

Большие обещания

Озвученные Кисидой приверженность двухстороннему альянсу, готовность укреплять обороноспособность и брать на себя большую роль, а также активизировать инвестиции — это то, что должны были оценить не только в действующей администрации США, но и в окружении Трампа, который неоднократно намекал на недостаточный вклад своих партнеров, будь то НАТО или Япония, в поддержание безопасности.

Некоторые наблюдатели в Японии выразили опасения в том, что выступление Кисиды в Конгрессе и его обещания могут сыграть с ним злую шутку. "Премьер-министр выразил готовность укрепить сотрудничество в сфере безопасности и [обеспечить] "дальнейшие инвестиции в США". Если бывший президент Трамп победит на выборах в США в ноябре, есть вероятность, что он усилит давление на Японию в духе "интересно, действительно ли [Кисида] сделает то, о чем он сказал в своей речи", — сказала агентству Kyodo профессор Университета Васэда Миэко Накабаяси.

Впрочем, возможно, из-за этого переживать не стоит, считают другие эксперты. "Я не думаю, что Дональд Трамп будет использовать слова премьер-министра Кисиды в качестве рычага давления на Японию. Если Трамп решит, что он хочет оказать давление, он все равно сделает это", — считает Кадзуто Судзуки.

Предвыборный эффект

Между тем общение Кисиды и Байдена не было омрачено спорными вопросами, существующими в отношениях двух стран в области экономики. Стороны не затрагивали ни американский закон о снижении инфляции, ограничивающий доступ японских автомобильных компаний на рынок США, ни сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel, против чего выступают и Байден, и Трамп.

Несмотря на предстоящие в этому году обоим лидерам выборы, ни Байдену, ни Кисиде недавний саммит, который в целом положительно оценили даже в японской оппозиции, много очков не прибавит. "Я не думаю, что Байден или Кисида смогут заработать очки благодаря саммиту", — сказал Кадзуто Судзуки, пояснив, что внешняя политика действующего президента США подвергается критики из-за его приверженности Израилю, а усиление сотрудничества с Японией вполне соответствует ожиданиям.

В то же время, по его словам, Кисида может набрать некоторые очки, но этот результат не будет значительным из-за громкого скандала вокруг финансовой отчетности в правящей партии Японии. "Кисида может получить некоторые очки, однако [есть] партийный скандал, и его лидерство в партии поставлено под сомнение. Эти проблемы не будут решены благодаря успешному завершению саммита [с США]", — сказал Судзуки.

Опрос, проведенный агентством Kyodo 13–15 апреля, то есть после завершения основной части визита Кисиды в Вашингтон, показал небольшой рост рейтинга его правительства — на 3,7 п.п., до 23,8%. В то же время 78,4% респондентов оказались не удовлетворены тем, что премьер, лидер ЛДП, не понес никакого наказания за громкий скандал.

Острая реакция

Укрепление сотрудничества Японии и США в оборонной сфере, о котором много говорилось во время поездки Кисиды в Соединенные Штаты, вызывает серьезную озабоченность у России и Китая. 12 апреля замглавы МИД России Андрей Руденко на встрече с послом Японии в Москве Акирой Муто сделал представление по вопросам двусторонних отношений, "которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня".

Кроме того, замглавы МИД РФ обратил внимание японского посла "на опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии". "Они будут учитываться российской стороной при формировании политики в отношении Японии и региона в целом", — заключили в министерстве.

Помимо двусторонней японско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне прошел и трехсторонний саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего. По его итогам стороны выразили обеспокоенность опасными, по их мнению, действиями береговой охраны и морского ополчения КНР в Южно-Китайском море. Также они выступили против предпринимаемых, как они считают, попыток КНР "в одностороннем порядке изменить статус-кво" в Восточно-Китайском море.

12 апреля директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзиньсун на встрече с представителем посольства Японии в Китае сделал японской стороне серьезное представление за "негативную динамику" на саммите в Вашингтоне.