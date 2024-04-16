Израиль примет решение об ответе на атаку Ирана в ближайшие дни - СМИ

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, окончательное решение будет принято в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Израильские военные чиновники представили "широкий спектр вариантов" ответа на удар Ирана в ночь на воскресенье, заявил Лернер.

По его словам, правительство Израиля "примет решение о дальнейших шагах" уже в понедельник или в ближайшие дни.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, военный кабинет провел в воскресенье заседание, на котором в течение нескольких часов обсуждались несколько вариантов ответных действий на атаку Тегерана.

Осведомленный израильский чиновник сообщил порталу Axios, что решение не было принято и в ближайшие дни будут проведены дополнительные обсуждения.

Источники портала также сообщают, что вскоре после того, как военный кабинет Израиля узнал, что Иран начал атаку, министры Бенни Ганц и Гади Айзенкот предложили немедленно начать контратаку.

По словам официальных лиц, Нетаньяху и другие члены военного кабинета выступили против этой идеи.

Один из чиновников сообщил, что премьер также хотел дождаться телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Было несколько вариантов ответных мер, но звонок остановил их", - сказал он.

Иран в ночь на воскресенье атаковал Израиль в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.