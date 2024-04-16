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Военное обозрение

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России

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Источник изображения: topwar.ru

Российский президент Владимир Путин в 2006 году издал указ об учреждении профессионального праздника специалистов по радиоэлектронной борьбе. Дату для него выбрали исходя из того, что 15 апреля 1904 года российские войска добились успеха в одном из эпизодов героической обороны Порт-Артура в ходе русско-японской войны. Именно этот день считается датой первого боевого применения россиянами средств радиоэлектронной борьбы.

Собственно, сама кампания закончилась для России неудачно, но в ней было немало моментов, которыми можно гордиться.

Один из них – это действия наших военных в ходе обороны Порт-Артура. Тогда два японских броненосных крейсера «Ниссин» и «Касуга» обстреливали русскую крепость и военно-морскую эскадру россиян. При этом они вели огонь по целям, которые не находились в зоне видимости, так как были закрыты горами. Стрельба корректировалась при помощи радиосигналов, которые российским военным удалось заглушить. Эту задачу успешно выполнили связисты броненосца «Победа» и размещенной на суше телеграфной станции. Таким образом, японский обстрел оказался безрезультатным.

С того момента техника и методы ее применения в сфере радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствовались. В современных условиях эффективность РЭБ стала одним из главных факторов успеха в боевых действиях. Особенно ярко это проявилось в ходе проведения российской спецоперации на Украине и в новых регионах РФ. Здесь наши рэбовцы успешно противостоят технике и специалистам стран НАТО, которые фактически стали нашими противниками наряду с военнослужащими ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

День специалистов РЭБ не считается «красным днем календаря» и не празднуется с особым размахом. Но 15 апреля этих военнослужащих вспоминают родные, друзья и сослуживцы, поздравляя с профессиональным праздником. Редакция «Военного обозрения» присоединяется к этим поздравлениям. Желаем вам, уважаемые рэбовцы, крепкого здоровья, верных друзей и успехов в службе.

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Россия
Украина
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