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Интерфакс-АВН

Блинкен заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль - госдеп США

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Турар Казангапов/ ТАСС

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам из Турции, Египта, Иордании и Саудовской Аравии, что Вашингтон не стремится к эскалации на Ближнем Востоке, сообщил госдепартамент.

Блинкен обсудил по телефону удары Ирана по Израилю с главами МИД Турции Хаканом Фиданом, Египта Самехом Шукри, Иордании Айманом Сафади и Саудовской Аравии принцем Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом.

"Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Фидана за его постоянное участие в предотвращении дальнейшей эскалации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и его египетский коллега "подчеркнули важность предотвратить эскалацию и координировать дипломатический ответ".

В разговоре с главой МИД Иордании американский госсекретарь обсудил "необходимость избежать дальнейшей эскалации в регионе".

Саудовскому министру Блинкен "повторил, что, хотя США не стремятся к эскалации, они будут продолжать поддерживать оборону Израиля".

"Госсекретарь и министр иностранных дел согласились с важностью скоординированного дипломатического ответа. Оба согласились оставаться в тесном контакте по поводу этих усилий", - отметили в госдепе.

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

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Страны
Египет
Израиль
Иордания
Иран
Саудовская Аравия
США
Турция
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