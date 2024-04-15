Байден заявил Нетаньяху, что США не будут предпринимать наступательных действий против Ирана - СМИ

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - США не намерены принимать участие в наступательных операциях против Ирана, об этом, как пишет CNN со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора информировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. Это президент США Джо Байден ясно дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Белый дом ранее сообщил, что Байден в телефонной беседе с Нетаньяху осудил иранские атаки и заверил, что США безусловно поддерживают Израиль, сообщил Белый дом.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую приверженность Америки безопасности Израиля", - говорилось в сообщении.

Американский президент также сообщил что в воскресенье "соберет своих коллег - лидеров G7, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана".

Израильские военные информировали, что входе ночных атак Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО. CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщает, что иранская атака на Израиль продолжалась около пяти часов.