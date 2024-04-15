Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске - МИД РФ

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

"Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади заявили, что "любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства".

Во время разговора "подтвержден обоюдный настрой на сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".