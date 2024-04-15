Центр Хруничева ведет проект по созданию возвращаемой ступени для ракет "Ангара" - гендиректор

Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк.

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Центр им. Хруничева ведет проекты по разработке возвращаемой ступени для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", а также для ракет легкого класса "Ангара-1.2", сообщил гендиректор центра Алексей Варочко.

"У нас есть несколько проектов: возвращаемая ступень ракеты "Ангары-А5", и по ракете-носителю "Ангара-1.2". Есть глубоко проработанный проект, и мы продолжаем над ним работать", - сказал Варочко в сюжете телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в новой программе будут вестись работы над возвращаемой ступенью для "Ангары" легкого класса. "Мы ведем экспериментальную отработку системы амортизации", - отметил он.

11 апреля ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный. После выведения на орбиту полезной нагрузки в "Роскосмосе" сообщили, что основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на Восточном полностью выполнена.

9 апреля заместитель начальника направления конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева - разработчик и производитель ракеты) Денис Берг сообщил, что летные испытания ракет "Ангара" легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.

Также по его словам, в России идет подготовка к двум пускам ракеты-носителя "Ангара-1.2" в 2024 году.

Основным заказчиком семейства данных ракет является Минобороны РФ.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".