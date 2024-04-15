"Швабе" реализует проекты для слежения за космосом с Земли, а за планетой - из космоса - гендиректор холдинга

Москва. 12 апреля ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" ведёт работы по интеграции "всевидящей" SWIR-камеры, созданной специалистами Государственного научного центра РФ НПО "Орион", в проект "Дриада", ориентированный на использование в российских космических программах, сообщила пресс-служба компании.

"Оборудование проходит испытания и в случае успешного их завершения, будет установлено на российском сегменте Международной космической станции и позволит учёным получать информацию о состоянии углеродного баланса в атмосфере и его влиянии на экологию", - сказано в сообщении, распространённом в пятницу.

Пресс-служба информирует, что в числе последних достижений холдинга в авиакосмической промышленности также бортовой инфракрасный фурье-спектрометр для дистанционного зондирования Земли. Прибор разработан Красногорским заводом им. С.А.Зверева совместно с учёными МГТУ им. Н.Э.Баумана и Исследовательского центра им. М.В.Келдыша. Фурье-спектрометр был выведен на орбиту в составе метеоспутника "Метеор-М" в прошлом году.

"На спутнике установлено не только исследовательское оборудование от красногорского предприятия, но и прецизионные блоки сканирующих зеркал для космической аппаратуры дистанционного зондирования Земли производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Аналогичное оборудование применяется в составе спутников "Арктика-М" и других аппаратах", - говорится в сообщении.

"Арктика-М" - не единственный космический аппарат, на котором установлено оборудование "Швабе". На спутниках "Ресурс-П" работает оптико-электронная аппаратура "Геотон-Л1" с длиннофокусным линзовым объективом, позволяющая с высокой достоверностью распознавать объекты величиной от 70 см на расстоянии 475 км от поверхности планеты", - сообщает пресс-служба.

По её информации, техника, созданная на предприятиях холдинга "Швабе", помогает учёным изучать космос из различных точек планеты. В частности, недавно на заводе в городе Лыткарино изготовили главное зеркало диаметром 3,12 метра для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра им. Г.С.Титова (входит в Научно-производственную корпорацию "Системы прецизионного приборостроения" "Роскосмоса").

Эта оптика относится к категории зеркал, форму которых можно изменять в процессе эксплуатации, что позволяет избежать искажений, вызываемых атмосферой. Зеркала ЛЗОС установлены на многих телескопах мира: в Европейской южной обсерватории в Чили, на наблюдательной станции Синлун в Китае, в обсерватории в турецкой Восточной Анатолии, на Канарских и Гавайских островах, в Южной Африке и в других крупнейших исследовательских центрах.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что "без оптических разработок покорение космоса стало бы невозможным".