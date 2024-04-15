Нидерланды выделяют Киеву еще военной помощи на 1 млрд евро в 2024 году, на 3 млрд в 2025 году - премьер

Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен.

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Нидерланды в 2024 году предоставят Украине дополнительную военную помощь на 1 млрд евро, а также выделяют 3 млрд евро на поддержку в области обороны на 2025 год, заявил в пятницу нидерландский премьер Марк Рютте.

"Нидерланды выделят дополнительно 1 млрд евро на военную поддержку в этом году. Это идет в дополнение к 2 млрд евро, расходование которых уже согласовали власти. Также мы приняли решение, что направим 3 млрд евро на военную поддержку на следующий год", - написал Рютте в соцсети X.

Помимо этого, по словам премьера, Нидерланды используют 400 млн евро "для поддержания украинской экономики и ремонта жизненно необходимой энергетической инфраструктуры".

Рютте напомнил, что Нидерланды продолжают прилагать усилия с целью быстрее доставлять Украине больше боеприпасов и средств ПВО вместе с международными партнерами", в частности, с Данией и Чехией.