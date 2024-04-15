Призрак германской атомной бомбы: может ли у ФРГ появиться свое ядерное оружие? - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о дискуссиях вокруг возможности появления у Германии собственного "ядерного зонтика" и других вариантах

В Германии время от времени вспыхивают дискуссии если не о развитии собственной программы ядерных вооружений, то как минимум о консолидации европейских усилий в деле обеспечения "ядерного зонтика". На этот раз жители Федеративной республики стали, как и в эпоху холодной войны, опасаться перерастания противостояния Запада и РФ в атомный конфликт на фоне СВО.

Масла в огонь подлили заявления экс-президента США Дональда Трампа, который осенью имеет все шансы снова стать главой Белого дома. Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, в феврале пригрозил не защищать от нападения потенциального противника тех партнеров по НАТО, которые будут вносить недостаточно средств в альянс.

После этого зампредседателя Европарламента Катарина Барлей (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) выразила мнение, что Евросоюзу следует задуматься о собственном атомном оружии. По ее мнению, больше не приходится рассчитывать на то, что США продолжат исполнять свои обязательства по ядерному сдерживанию. Как считает Барлей, вопрос можно было бы вынести на повестку — "на пути к созданию общеевропейской армии". С ее предложения в Германии, можно сказать, вернулись к старому — началась новая волна обсуждения перспектив и возможностей обеспечения ядерного сдерживания, вплоть до производства ФРГ собственной бомбы.

Идеи от общего "чемоданчика" до покупки "тысяч бомб"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер после угроз Трампа выступил, как и Барлей, за расширение сотрудничества в Европе в области ядерного сдерживания, а именно с теми странами, которые обладают атомным оружием, то есть с Великобританией и Францией. По его мнению, заявления американского экс-президента "следует понимать как призыв к дальнейшему переосмыслению этого элемента европейской безопасности под эгидой НАТО".

В этом духе по теме высказывались и другие немецкие политики, например бывший глава МИД ФРГ Йошка Фишер (занимал пост с 1998 по 2005 год), который рекомендовал Европе нарастить ядерный потенциал, поскольку арсеналов Франции и Великобритании якобы недостаточно, или глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер. Общий лейтмотив заявлений — необходимо общеевропейское решение проблемы ядерного сдерживания в случае отказа США и впредь выполнять свои обязательства.

Немецкий политолог, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Герфрид Мюнклер в интервью журналу Stern предложил новую схему, когда ядерный чемоданчик время от времени передавался бы от одной к другой крупной стране ЕС. "Европа должна расширить атомные возможности, — считает он. — Правда, британцы имеют атомные подлодки, Франция — бомбу, но в действительности ли они применят ее для защиты Литвы или Польши? В этом можно сомневаться, с точки зрения Кремля", — полагает профессор.

Еще дальше пошел другой немецкий эксперт — Максимилиан Терхалле, который преподает, в частности, в Академии Бундесвера в Гамбурге. Он и вовсе предложил закупить ядерные боеголовки у США для создания собственного германского атомного арсенала. Однако воплощение в реальность подобных идей вызывает большие сомнения.

Не ставить в грош дискуссию

Пыл в обсуждении темы атомной бомбы умерил сам канцлер Олаф Шольц, который несколько раз дал ясно понять, что власти ФРГ продолжат придерживаться существующей системы сдерживания НАТО с упором на "ядерный зонтик" США. Глава правительства отмечал, что и "в грош не ставит" такую дискуссию. Он указал на то, что Германия давно решила не создавать собственное ядерное оружие и интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО, а сейчас нужно лишь постараться удержать на своей стороне Соединенные Штаты.

При этом эксперт в сфере безопасности, профессор Университета Бундесвера Карло Масала критически оценил возможность развития и общеевропейской программы ядерного сдерживания. По его словам, сложно себе представить, чтобы отдельные европейские страны смогли договориться о праве распоряжаться атомным оружием.

К тому же Франция, например, обладает лишь стратегическим, но не тактическим атомным оружием, которое практически невозможно применить при непосредственных боестолкновениях, отметил Масала. Для обеспечения общего "зонтика" и формирования соответствующих структур необходимо как минимум для начала создать оборонный союз ЕС. "А это долгосрочный процесс", — констатировал эксперт.

Не имеет права

Согласно положению 3 Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (договор "2+4"), вступившего в силу 15 марта 1991 года, объединенная Германия отказывалась от атомного, биологического и химического вооружения. Конкретно в документе так и говорится: "Правительства ФРГ и ГДР подтверждают их отказ от производства, обладания и права распоряжаться атомным, биологическим и химическим оружием".

Ограничения зафиксированы и в других международно-правовых актах. Производство ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ОМУ) ФРГ запрещают Парижские соглашения, вступившие в силу в 1955 году. Они ознаменовали отмену оккупационного режима союзников в Западной Германии и присоединение ФРГ к НАТО и Западноевропейскому союзу. Запрет на производство ОМУ был одним из условий приема Федеративной республики. Должны ли обязательства, заключенные в рамках Парижских соглашений, соблюдаться и сегодня, когда речь идет об объединенной Германии, — остается под вопросом, но запрет на собственное ядерное оружие, однако, подтвердил впоследствии договор "2+4" (Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германия, а также Франция, СССР, Великобритания и США).

Мало того, ФРГ присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1970 года. Подписавшим его странам, а их 190, запрещено производить и приобретать атомное оружие. Так что Германия скована международными обязательствами по созданию ею собственной бомбы.

Хотя с технологической точки зрения, учитывая научный потенциал страны, проблем с производством бомбы не возникло бы. Правда, в прошлом году Германия вышла из атомной энергетики, в середине апреля 2023 года были отключены последние три АЭС. А на атомных электростанциях можно было бы, например, получать оружейный плутоний.

Однако ядерное оружие есть!

К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории Германии продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок типа B61, по неофициальным и неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Еще один аспект участия страны в ядерном сдерживании заключается в том, что Германия может предоставлять пилотов и самолеты для доставки американских атомных бомб.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Надо сказать, что большинство немцев выступает против того, чтобы Германия обладала собственной атомной бомбой. И эта тенденция сохраняется примерно с 1980-х годов. Учитывая, что германская экономика переживает, мягко говоря, не лучшие времена, перспектива увеличения расходов еще и на ядерное сдерживание жителей ФРГ вряд ли порадует.