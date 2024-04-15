Российская спутниковая группировка насчитывает свыше 240 космических аппаратов - Мантуров

До конца года планируется осуществить запуск еще более 100 аппаратов

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Спутниковая группировка России в настоящее время составляет более 240 космических аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе свыше 240 космических аппаратов. Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов", - сказал Мантуров журналистам в пятницу.

По его словам, до конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов.

"Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых", - отметил он.