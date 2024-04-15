Россия активно осваивает ближний космос, но скоро предстоит идти дальше - глава "Роскосмоса"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил работников отрасли с Днем космонавтики и отметил, что сейчас делаются только первые шаги за пределами Земли и скоро предстоит идти дальше.

"Прошли десятилетия, технологии продвинулись далеко вперед, но мы все еще делаем свои первые шаги за пределами Земли, потому что космос - это крайне сложно, опасно и дорого", - сказал Борисов в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос" в пятницу.

"Сегодня мы активно осваиваем ближний космос, но уже скоро нам предстоит идти дальше за пределы Земли", - отметил он.

В видеообращении Борисов вспомнил первый космический полет Юрия Гагарина, отметив, что "тысячи людей трудились ради великой цели - полета к звездам, и смогли ее достичь".

Глава госкорпорации также заявил, что освоение космоса - "труднейшая задача, требующая ресурсов всего человечества, которому еще предстоит научиться работать сообща".

В свою очередь, космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики.

"Помня о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, мы не забываем и о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь то, что задумывали наши великие конструкторы", - сказал Чуб.

Космонавт Кононенко отметил, что "развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками".