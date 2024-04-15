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Интерфакс-АВН

США, Япония и Филиппины будут укреплять региональное партнерство, в том числе в области обороны - заявление

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Источник изображения: EPA-EFE/ TIM IRELAND

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры США, Японии и Филиппин Джо Байден, Фумио Кисида и Фердинанд Маркос-младший подчеркнули приверженность свободе судоходства и полетов, а также необходимость уважения суверенных прав государств в пределах их исключительных экономических зон, говорится в распространенном по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров заявлении.

В нем отмечается, что страны обеспокоены действиями Китая в регионе, в частности, ситуацией в Восточно-Китайском море.

"Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии любых попыток КНР в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском море" - отметили главы государств.

Они "подтвердили важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как неотъемлемого элемента глобальной безопасности и процветания". При этом в заявлении говорится, что основные позиции США, Японии и Филиппин в отношении Тайваня не изменились, лидеры также призвали к мирному урегулированию проблем, связанных с Тайваньским проливом.

В документе также выражена "серьезная обеспокоенность" по поводу "опасного и агрессивного поведения КНР в Южно-Китайском море".

"Мы приветствуем усилия по поддержке мирного и стабильного, основанного на правилах Индо-Тихоокеанского региона, в том числе со стороны Quad, AUKUS и трехсторонней структуры США, Японии и Республики Корея", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что Вашингтон, Токио и Манила намерены развивать трехстороннее сотрудничество в области обороны, "в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".

Стороны также высказались в пользу полной денуклеаризации Корейского полуострова и осудили "эскалацию угроз со стороны КНДР" и ее ракетные пуски, которые "представляют серьезную угрозу миру и безопасности".

Кроме того, в заявлении декларирована поддержка Украины, подчеркивается, что "любое применение ядерного оружия Россией на Украине было бы совершенно неоправданным".

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