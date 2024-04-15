Наша главная надежда на то, чтобы остановить конфликт на Украине – за столом переговоров (The Hill, США)

Сенатор Ли: Украина должна договариваться с Россией

Воистину новаторский путь урегулирования конфликта на Украине — это усадить стороны за стол переговоров, пишет сенатор Майк Ли в статье для The Hill. Автор уверен: никакие другие способы не помогут остановить кровопролитие.

Шестьдесят миллиардов долларов. Именно над такой ценой за четвертый законопроект о чрезвычайных расходах для Украины раздумывает Конгресс. В случае его принятия общая сумма помощи, выделенной США на ведение украинской прокси-войны достигнет почти 200 миллиардов долларов — и это всего за три года. Между тем, Вашингтон намеренно игнорирует насущные проблемы безопасности на нашей южной границе. И, тем не менее, политики из нашего истеблишмента полагают, что они могут обмануть избирателей, заставив их думать, что последний чек Украине не является "пустым" (англ. blank check — "пустой" чек, то есть буквально незаполненный чек, в который возможно вписать любую сумму; используется как синоним для расточительства и больших трат — прим. ИноСМИ).

Не поддавайтесь этому обману.

"Инновационные решения" — новая модная формулировка для двух разных предложений о том, как можно организовать помощь для Киева. Первое предполагает изъятие замороженных активов Центрального банка России, большая часть которых находится в финансовой юрисдикции Европы, с целью создания международного фонда поддержки Украины. Второй вариант предусматривает беспроцентный кредит США для Украины, который можно будет списать.

За ширмой креативного корпоративного жаргона обе идеи представляют собой простые вариации схемы "дать Украине быстренько разбогатеть". Предложение использовать замороженные российские активы в качестве "быстрых денег" технически сложно и дипломатически рискованно. Сторонники этой идеи утверждают, что оно принесет Украине 300 миллиардов долларов — но "мелкий шрифт" этой сделки говорит об обратном.

По неофициальным оценкам, под юрисдикцией США находятся замороженные российские активы на сумму лишь в 5–8 миллиардов долларов. Оставшиеся примерно 290 миллиардов долларов подпадают под юрисдикцию Европейского Союза.

Адепты этого предложения утверждают, что его реализация выравнивает распределение бремени помощи Украине. Это далеко не так: на самом деле Брюссель, Берлин и Париж по-прежнему категорически против использования российских активов, находящихся под контролем ЕС. Несмотря на то, что наши европейские союзники рассматривают конфликт на Украине как "моральный референдум" о судьбе свободы и демократии, они по-прежнему опасаются нанесения непоправимого ущерба дипломатическим и экономическим отношениям с Москвой. Кроме того, ведущие страны ЕС и НАТО продолжают тормозить любые свои действий вокруг активов, так как понимают, что таким образом США стремятся усилить зависимости Европы от себя.

Уровень риска ответных действий, которые может предпринять одна только Россия, должен сделать это предложение совершенно непригодным. Наши союзники справедливо обеспокоены тем, что Запад не готов к последствиям, которыми может обернуться дальнейшее провоцирование Москвы. Более того — санкции, которые замораживают активы, имеют ценность только тогда, когда их используют в качестве пряника, чтобы заставить противника изменить свое поведение. Если США и их союзники растратят впустую свои рычаги влияния на Россию, мы рискуем толкнуть российского медведя в более сложную позицию с меньшим количеством фигур на доске. Массовое вливание денег в Украину без каких-либо ограничений или четкого плана по прекращению войны является весьма сырой идеей и еще больше подорвет позиции США и их союзников.

Беспроцентный кредит с возможностью его списания вряд ли можно назвать "инновационным". Кредиты подразумевают ожидание полного погашения — включая механизмы, гарантирующие, что сторона-заемщик является платежеспособной. Президент Трамп недавно подчеркнул этот момент, заявив: "Мы никогда больше не должны давать деньги в долг... без каких-либо условий".

И Трамп прав.

Конгрессу не следует рассматривать кредитное предложение, в котором не будут кристально ясными условия его полного возврата.

В любом случае, выделение многомиллиардного кредита, с условиями возврата или без них, создает опасный прецедент. Это может превратить США в кредитора решения мировых бед, отодвинув при этом наши собственные интересы на второй план. Джордж Вашингтон предостерегал от подобных ловушек в своей прощальной речи.

"Настороженность свободного народа должна постоянно бодрствовать против коварных уловок иностранного влияния, поскольку история и опыт доказывают, что иностранное влияние является одним из самых опасных врагов республиканского правительства".

Чем глубже наша страна падает в "кроличью нору" однопартийной внешней политики, тем больше ослабевает статус США как доминирующей мировой державы.

Если цель состоит в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, избежав при этом больших потерь крови и ресурсов, единственным жизнеспособным вариантом остаются мирные переговоры. Длительная прокси-война на Украине чревата безумием, а разжигание горячей войны с Россией рискует перерасти в войну уже ядерную. На Украине для США невозможен никакой жесткий силовой эндшпиль, а положение ВСУ ухудшается с каждой минутой, в которую США способствуют продолжению этой бойни.

Мы обязаны сказать им это вслух.

Воистину инновационной идеей является поощрение России и Украины к достижению мирного соглашения и обеспечение при этом безопасность нашей собственной границы. Наша главная надежда остановить кровопролитие — за столом переговоров. Должна прекратиться выдача "пустых" чеков — и должно начаться нормальное управление американским государством.

Автор: Майк Ли (Mike Lee) — сенатор-республиканец от штата Юта.