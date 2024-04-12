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Интерфакс-АВН

РФ готова к переговорам по Украине, но без навязывания схем, которые не имеют ничего общего с действительностью - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия готова к переговорам по Украине, но навязывания Москве какой-либо позиции, не основанной на реалиях, быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают, более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он добавил: "Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью".

"Я думаю, что они, противоположная сторона, в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно сложное положение", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России нет цели "все ставить в сложное положение".

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
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