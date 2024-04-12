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Интерфакс-АВН

Настрой США по размещению ракет средней дальности в АТР носит необратимый характер - Рябков

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Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research P
Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США. Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), 13.07.2022.
Источник изображения: DARPA

Москва может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Планы Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носят необратимый настрой, Москва будет на это отвечать, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который США создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности). Необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания", - сказал он журналистам в Москве, комментируя планы США по размещению ракет средней дальности в АТР.

Рябков напомнил, что российская сторона уже заявила, что "на двойное сдерживание мы можем и должны ответить двойным противодействием".

"Одним из элементов такого противодействия будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году президентом Путиным одностороннего моратория на развертывание подобных систем", - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что "тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим ответным шагам с нашей стороны".

"И по мере того, как соответствующие американские планы обретают все более конкретные очертания, мы тоже переходим постепенно в фазу практического определения того, каким образом мы на это будем реагировать. Это в полной мере относится и к европейскому направлению", - пояснил Рябков.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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