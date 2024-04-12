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ТАСС

В ГД заявили, что успешный пуск "Ангары-А5" знаменует новую эру в космической истории РФ

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Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что создание новейшей ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" - задача государственного масштаба и особой важности для всех интересующихся ракетно-космической сферой

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный знаменует новую эпоху в космической истории России. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

"Этот запуск начал новую эпоху летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", а также летных испытаний разгонного блока "Орион". <…> И это событие было совершенно необходимо нашей стране, и не только ей. У многих конкурентов российской ракеты-носителя масса полезной нагрузки значительно ниже. Я рассчитываю, что "Ангаре-А5" удастся выйти на мировой рынок. Поздравляю всех с важнейшим событием, которое знаменует новую эру в космической истории России", - сказал Кравченко.

Он отметил, что создание новейшей ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" - задача государственного масштаба и особой важности для всех интересующихся ракетно-космической сферой. "Как я и говорил, сегодня в рамках летных испытаний после двух переносов и учета всех ошибок и недочетов был совершен первый запуск "Ангары" со стартовой площадки космодрома Восточный. Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту", - добавил Кравченко.

По его словам, одним из преимуществ "Ангары" является эко-топливо смеси кислород-керосин, что позволит заменить высокотоксичное топливо, используемое в ракете семейства "Протон". "В дальнейшем мы сможем проводить на "Ангаре" и пилотируемые запуски. Напомню, что это первая ракета, которая собрана с нуля в истории современной России", - подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике. 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
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