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РИА Новости

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане

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Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон
Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон.
Источник изображения: © AP Photo / Didor Sadulloev

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" впервые пройдет в Узбекистане

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ.

В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ.

В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ "Восток-Антитеррор – 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения.

Участниками отмечена важность проведения таких мероприятий под эгидой АТЦ СНГ, а также подчеркнута необходимость дальнейшего объединения в этом направлении усилий органов СНГ и партнерских структур – ШОС и ОДКБ.

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