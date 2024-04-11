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Интерфакс-АВН

Установленная на спутнике "Ресурс-П" аппаратура способна делать высокодетальные снимки объектов на Земле - "Швабе"

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Снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П»
Снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Оптико-электронная аппаратура холдинга "Швабе", установленная на спутнике дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4, который был выведен на орбиту 31 марта, позволяет делать высокодетальные снимки объектов и максимально точные карты местности, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Установленная на спутнике оптико-электронная аппаратура "Геотон-Л1" с длиннофокусным линзовым объективом, разработанная специалистами Красногорского завода им. С.А.Зверева, позволяет с высокой достоверностью распознавать объекты величиной от 70 см на расстоянии 475 км от поверхности планеты", - сказано в сообщении на сайте "Швабе".

В составе оборудования "Геотон-Л1" - крупногабаритный объектив "Актиний-4АГ", разработанный на Лыткаринском заводе оптического стекла. Объектив обеспечивает высокодетальную съёмку земной поверхности в режиме, приближенном к реальному времени, информирует пресс-служба холдинга.

По её данным, на спутнике "Ресурс-П" также установлена гиперспектральная аппаратура ГСА, созданная специалистами КМЗ. Она предназначена для съёмки поверхности Земли не менее чем в 120 узких спектральных диапазонах. Полученные кадры позволяют выполнять спектральный анализ атмосферы, лесов, посевов, почвы, геологических образований, определять влажность и состав грунта, заболевания сельскохозяйственных культур, уровень загрязнения водоемов и др.

Космический комплекс "Ресурс-П" предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приёма информации.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что "эффективность приборов, разработанных сотрудниками предприятий холдинга, высоко оценили после запуска предыдущих спутников "Ресурс-П"".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КМЗ
КМЗ Зверева
ЛЗОС
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