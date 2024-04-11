ОДК внедряет технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей - "Ростех"

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн внедрили VR-технологии в обучение персонала.

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха" стартовал пилотный проект по внедрению VR-технологий при сборке узлов и агрегатов авиационных двигателей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Применение современных решений, в том числе устройств дополненной реальности, оптимизирует процессы производства и повысит качество продукции", - заявили в "Ростехе".

Там сообщили, что пилотный проект на основе комбинации российской программной платформы "ИКСАР" с VR-очками реализуется на Рыбинском предприятии ОДК-Сатурн при сборке газотурбинных авиадвигателей.