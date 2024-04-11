Войти
Интерфакс-АВН

ОДК внедряет технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей - "Ростех"

142
0
0
VR-технологии в обучение персонала
На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн внедрили VR-технологии в обучение персонала.
Источник изображения: www.uecrus.com

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха" стартовал пилотный проект по внедрению VR-технологий при сборке узлов и агрегатов авиационных двигателей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Применение современных решений, в том числе устройств дополненной реальности, оптимизирует процессы производства и повысит качество продукции", - заявили в "Ростехе".

Там сообщили, что пилотный проект на основе комбинации российской программной платформы "ИКСАР" с VR-очками реализуется на Рыбинском предприятии ОДК-Сатурн при сборке газотурбинных авиадвигателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Похожие новости
08.07.2008
Прогревание двигателя
15.05.2008
"Сатурн" взяли в кольцо
01.04.2008
Моторы на троих. Идея главы "Российских технологий" Сергея Чемезова об объединении в госкорпорации всех авиадвигателестроительных предприятий не нашла понимания у первого вице-премьера Сергея Иванова
01.04.2008
Сергей Иванов отстоял "золотые акции" в оборонных холдингах
22.02.2008
Формирование интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе идет "преступно медленно" - Чемезов
21.02.2008
Сергей Чемезов: "Не нефтью единой..." 19 февраля в Ижевске состоялся II съезд Союза машиностроителей России
07.02.2008
ПРОГНОЗ О ЛИДЕРСТВЕ РЕАЛЕН. РОССИЙСКИЙ ОПК ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 10.04 10:51
  • 10
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана