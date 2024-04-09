Нехаммер заявил, что большая часть мира не разделяет мнение Запада по конфликту на Украине

Канцлер Австрии сообщил, что ЕС должен "сделать все, чтобы Индия, Китай или Бразилия убедительно разделили позицию" Запада

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине, которую он занял после начала специальной военной операции РФ. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Мы (страны Запада - прим. ТАСС) выработали наш ответ на российскую агрессию изолированно <...>. Мы очень быстро договорились о том, как поддержать Украину и как положить конец войне. Но большая часть мира, я имею в виду прежде всего БРИКС, не разделяет наш анализ ситуации и не понимает нашу позицию", - сказал он в интервью французскому журналу Le Grand Continent.

При этом канцлер Австрии уверен, что в решении конфликта на Украине должны участвовать не только западные государства. В частности, по мнению Нехаммера, ЕС должен "сделать все, чтобы Индия, Китай или Бразилия убедительно разделили позицию" Запада.

Ранее Нехаммер заявил, что диалог между Москвой и Киевом необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и открыта для любых конструктивных предложений.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ в президентство Владимира Путина.