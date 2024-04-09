Войти
ТАСС

Нехаммер заявил, что большая часть мира не разделяет мнение Запада по конфликту на Украине

302
0
0
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Канцлер Австрии сообщил, что ЕС должен "сделать все, чтобы Индия, Китай или Бразилия убедительно разделили позицию" Запада

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине, которую он занял после начала специальной военной операции РФ. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Мы (страны Запада - прим. ТАСС) выработали наш ответ на российскую агрессию изолированно <...>. Мы очень быстро договорились о том, как поддержать Украину и как положить конец войне. Но большая часть мира, я имею в виду прежде всего БРИКС, не разделяет наш анализ ситуации и не понимает нашу позицию", - сказал он в интервью французскому журналу Le Grand Continent.

При этом канцлер Австрии уверен, что в решении конфликта на Украине должны участвовать не только западные государства. В частности, по мнению Нехаммера, ЕС должен "сделать все, чтобы Индия, Китай или Бразилия убедительно разделили позицию" Запада.

Ранее Нехаммер заявил, что диалог между Москвой и Киевом необходим, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и открыта для любых конструктивных предложений.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ в президентство Владимира Путина. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Евросоюз
Похожие новости
23.05.2022
Дмитрий Тренин о перспективах внешней политики России
29.03.2022
США подрывают российскую мощь. Это ошибка
02.03.2022
Время жертвовать Европой
30.12.2014
Россия нашла ответ на американскую стратегию "глобального удара"
05.12.2014
Технологическая безопасность в XXI веке
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах