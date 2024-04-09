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Военное обозрение

Немецкая Rheinmetall заключила контракт на поставку наземных беспилотников Mission Master SP в Японию

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Источник изображения: topwar.ru

8 апреля 2024 года немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила, о заключении многомиллионного контракта на поставку своих беспилотных наземных транспортных средств Mission Master SP Министерству обороны Японии, пишет портал Army Recognition.

В материале говорится, что сделка предполагает поставку первой партии колесных беспилотников, предназначенной для прохождения тестирования на территории Японии, уже в начале следующего года. Также в договор включены комплексные поддержка и обслуживание аппаратов, а также обучение операторов.

Касательно самого Mission Master SP, как пишут авторы статьи – это новаторская военная технология, которая олицетворяет передовые автономные возможности в оборонном секторе. Разработанный Rheinmetall Canada, дочерней компанией немецкого оборонного консорциума Rheinmetall AG, полностью электрический компактный беспилотник предназначен для широкого спектра военных задач.

Модульная система полезной нагрузки, позволяет использовать аппарат для грузовой и логистической поддержки, разведки и наблюдения, а также в качестве боевой единицы. Кроме того, транспортное средство оснащено передовыми возможностями навигации и восприятия окружающей обстановки на базе искусственного интеллекта через систему Rheinmetall PATH, что позволяет ему автономно перемещаться по сложной местности.

В статье также говорится, что Mission Master SP отличается своей адаптивностью к экстремальным климатическим условиям. В частности, беспилотник оснащен дополнительным гусеничным оборудованием для повышения мобильности в тс такими препятствиями, как глубокий снег или грязь. Это делает его особенно подходящим для таких стран, как Япония, где сложные погодные условия могут напрямую повлиять на военные операции.

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Страны
Германия
Япония
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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