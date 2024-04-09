«Одесса и Харьков – российские»: военкор рассказал, как будет выглядеть победа в спецоперации

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Реальная победа России в специальной военной операции потребует достижения целого ряда очень серьезных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По мнению военного корреспондента, специальная военная операция завершится победой РФ в случае принципиального изменения и карты Украины, и ее политического режима. Так, все побережье Черного моря, ныне находящееся под контролем киевского режима, должно стать российским.

Одесса и Харьков российские — остальная территория под протекторатом Москвы

- подчеркнул Сладков в своем Telegram-канале.

Действующий киевский режим должен быть в ходе спецоперации свергнут, существующие органы власти, а также все силовые структуры, расформированы. Управлять Украиной будет Временный центр, а далее в стране надо будет провести народные выборы главы государства и органа законодательной власти.

Сладков считает, что на границах Украины со странами НАТО должны находиться военные базы Вооруженных сил Российской Федерации. Это необходимо для защиты российских интересов и безопасности нашей страны. Лишь в случае достижения перечисленных целей можно будет говорить о том, что специальная военная операция действительно завершилась победой Российской Федерации.

Однако достижение перечисленных Сладковым целей – задача не из простых. И не факт, что страны НАТО не пойдут на прямую конфронтацию с Россией, когда увидят, что наша страна реально близка к достижению озвученных целей, например – освобождает Одессу или берет штурмом украинскую столицу.