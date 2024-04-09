Войти
Военное обозрение

«Одесса и Харьков – российские»: военкор рассказал, как будет выглядеть победа в спецоперации

386
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Реальная победа России в специальной военной операции потребует достижения целого ряда очень серьезных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По мнению военного корреспондента, специальная военная операция завершится победой РФ в случае принципиального изменения и карты Украины, и ее политического режима. Так, все побережье Черного моря, ныне находящееся под контролем киевского режима, должно стать российским.

Одесса и Харьков российские — остальная территория под протекторатом Москвы

- подчеркнул Сладков в своем Telegram-канале.



Действующий киевский режим должен быть в ходе спецоперации свергнут, существующие органы власти, а также все силовые структуры, расформированы. Управлять Украиной будет Временный центр, а далее в стране надо будет провести народные выборы главы государства и органа законодательной власти.

Сладков считает, что на границах Украины со странами НАТО должны находиться военные базы Вооруженных сил Российской Федерации. Это необходимо для защиты российских интересов и безопасности нашей страны. Лишь в случае достижения перечисленных целей можно будет говорить о том, что специальная военная операция действительно завершилась победой Российской Федерации.

Однако достижение перечисленных Сладковым целей – задача не из простых. И не факт, что страны НАТО не пойдут на прямую конфронтацию с Россией, когда увидят, что наша страна реально близка к достижению озвученных целей, например – освобождает Одессу или берет штурмом украинскую столицу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Оно вам НАТО?
11.12.2006
Сотрудничество военных ведомств России и Украины идет по восходящей - украинский министр
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Визит президента РФ на Украину поможет укрепить отношения двух стран - Ющенко
20.11.2006
В Киеве рассчитывают подписать план сотрудничества оборонных ведомств Украины и России на 2007 г. в ходе визита Сергея Иванова
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах