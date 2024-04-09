Российская космическая миссия на Венеру запланирована на 2031 год - ИКИ РАН

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Запуск российского космического аппарата к Венере запланирован на 2031 год, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Наша экспедиция к Венере планируется на 2031 год. К сожалению, срок достаточно большой, но экспедиция достаточно сложная", - сказал Зеленый на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что Венера сейчас находится в центре внимания мировой космонавтики, так как в ее облаках были обнаружены возможные следы жизни, есть также догадки возможности существования жизни и на ее поверхности.

"Россия планирует продолжить ту успешную серию мягких посадок на поверхность Венеры, исследовать ее контактными средствами. Другие страны планируют (отправить) просто орбитальные аппараты", - сообщил Зеленый.

10 апреля 2023 года ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что запуск российской межпланетной станции "Венера-Д" запланирован на 2029 год

21 ноября 2021 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры. Однако 29 ноября 2021 года он сообщил, что в госкорпорации допускают, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае РФ запустит станцию самостоятельно.

4 декабря 2021 года директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сказал "Интерфаксу", что отказ американцев от проекта "Венера-Д" может привести к увеличению затрат с российской стороны.

15 мая 2023 года в "Роскосмосе" сообщили, что НПО им. Лавочкина приступит к эскизному проектированию космической станции "Венера-Д" в начале 2024 года, отказ США от проекта не повлиял на задачи миссии.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как сообщалось, в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко между тем заявил, что наличие фосфина не является стопроцентным доказательством наличия жизни на Венере, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты, подобные "Венере-Д".