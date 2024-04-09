Индустриальный директор Ростеха: новые боеприпасы учитывают защиту трофейной бронетехники - Интервью ТАСС

Набранные в 2023 году российским ОПК темпы позволили в разы нарастить изготовление вооружений и боеприпасов. О работах над новой тяжелой огнеметной системой, разработке боеприпасов, способных в том числе уничтожать американские "Абрамсы", и новшествах в борьбе с ударными дронами в эксклюзивном интервью для ТАСС рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

— Бекхан Ибрагимович, уже два года идет спецоперация на Украине. Военная техника, которую Россия задействует в ходе СВО, на 90% произведена предприятиями Ростеха. Это и самолеты, и танки, и дроны, и стрелковое вооружение, и, конечно же, артиллерия. В современных боевых действиях артиллерия снова подтвердила свою ведущую роль. Насколько за два минувших года увеличился темп производства артиллерийских комплексов? Какие самые главные достижения в этой области можете назвать?

— Если сравнивать отечественную "оборонку" в начале 2022 года и сейчас — разница огромная. Мы вышли на такие темпы и объемы производства, которые еще недавно казались нереальными. По сравнению с 2022 годом объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз. Минометов — в 20 раз, РСЗО — в 2 раза. Кроме того, налажен выпуск комплектующих изделий. В частности, выпуск и ремонт танковых пушек и стволов для артиллерийского вооружения увеличился вдвое. Как результат, в 2023 году Ростех выполнил гособоронзаказ по поставкам артиллерии в полном объеме.

Конечно, здесь большой вклад наших специалистов — инженеров, рабочих, директоров заводов. Люди понимают, что трудятся на победу, и не жалеют сил. Вместе с тем была серьезная подготовительная работа. На протяжении многих лет наши предприятия закупали оборудование, модернизировались. Осваивали новые технологии и вели перспективные разработки. Артиллерия, которую еще Сталин назвал "богом войны", находилась в особом фокусе внимания.

В прошлом году мы завершили разработку сразу нескольких новейших систем. Среди них 152-миллиметровая колесная гаубица "Мальва", самоходный 82-миллиметровый миномет "Дрок", 57-миллиметровый зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Эта техника обладает передовыми боевыми качествами, обеспечивает хорошую защиту экипажа. Она очень нужна в зоне СВО, мы это понимаем и сделали все, чтобы выполнить задачу как можно быстрее

Отмечу, что мы гибко реагируем на потребности армии. Наши конструкторы и инженеры продолжают дорабатывать вооружение и военную технику, совершенствовать их по результатам применения в зоне СВО. Сегодня мы производим не только уже хорошо зарекомендовавшие себя образцы, но и разрабатываем новые. Инженерная мысль не стоит на месте.

— Расскажете подробнее?

— Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы. Уже создана первая опытная машина.

— Расскажите о производстве боеприпасов. Идет ли наращивание объемов их выпуска? Были ли разработаны за 2023 год новые боеприпасы?

— В 2023 году предприятия Ростеха поставили в 25 раз больше боеприпасов, чем годом ранее. Увеличилось производство всей линейки средств поражения. По отдельным номенклатурам поставки увеличены до 50 раз. По некоторым позициям осуществлена опережающая поставка части объемов заданий государственного оборонного заказа 2024 года сверх утвержденного графика 2023 года.

Например, в прошлом году мы нарастили производство выстрелов к автоматическим и подствольным гранатометам в пять раз. Это по сравнению с периодом до начала СВО. И планируем дальше наращивать выпуск таких боеприпасов в связи с большой востребованностью. Наша армия наступает, а эти выстрелы повышают наступательный потенциал подразделений в ближней тактической зоне.

Кроме того, в 2023 году госкорпорация также кратно нарастила выпуск управляемых артиллерийских снарядов, в том числе "Краснополь-М2". В этом году мы также будем увеличивать выпуск этой продукции.

Сегодня заводы Ростеха по изготовлению боеприпасов загружены на 100%, работа идет в режиме 24/7. В этом году планируем и дальше наращивать выпуск средств поражения, расширять производственные мощности

Добавлю, что наши специалисты постоянно совершенствуют производственный процесс. В прошлом году предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья — древесной и льняной целлюлозы. Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет. В перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60–70%.

— СВО показала значимость беспилотной авиации. Ростех сейчас разрабатывает специальные боеприпасы для дронов? Налажен ли уже их серийный выпуск?

— Эффективность беспилотников на поле боя сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. Мы видим много примеров, когда наши дроны помогают бойцам вести разведку, наводить удары и уничтожать западную технику, в том числе хваленые "Абрамсы".

В прошлом году специалисты Ростеха разработали линейку сбрасываемых средств поражения для беспилотников. Мы оперативно развернули их крупносерийное производство и организовали бесперебойные поставки. В 2024 году их выпуск будет увеличен. Изготавливаемую номенклатуру планируется расширить в соответствии с оперативными потребностями войск.

В настоящее время приоритетным направлением является серийное производство вкладных боевых частей со специализированным взрывателем. Такой боеприпас обеспечивает безопасное и надежное срабатывание дронов-камикадзе различного класса грузоподъемности.

— Расскажите, пожалуйста, о новинках в области боеприпасов для самых современных танков, применяющихся в СВО.

— Мы работаем на опережение и создаем новую линейку перспективных боеприпасов с улучшенными характеристиками. При этом учитываются параметры и особенности защиты трофейной бронетехники, данные по защите перспективных вражеских образцов, информация, получаемая от танкистов, принимающих участие в специальной военной операции. Если противник создает новый танк с улучшенной защитой, наша задача — выпустить боеприпас, который помножит их усилия на ноль.

— Ранее сообщалось, что одно из предприятий Ростеха разработало систему автоматизированного управления орудиями, программирующую боеприпас на взрыв в оптимальной для поражения противника точке. Ведут ли предприятия холдинга разработку боеприпасов с программируемым подрывом? Насколько эффективны такие боеприпасы в борьбе с беспилотниками? Проводятся ли боевые испытания?

— Это очень перспективное направление, и, конечно, такие работы ведутся. Например, создан 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно управляемым взрывателем. Для боевых машин разработан комплекс дистанционного управления временем подрыва, обеспечивающий командный подрыв снаряда в нужной точке траектории полета. В прошлом году успешно прошли его госиспытания в составе БМПТ (боевая машина поддержки танков — прим. ТАСС), они подтвердили правильность инженерных расчетов. В дальнейшем такой комплекс планируется размещать не только в БМПТ, но и в боевых модулях машин БТР-82А, БМП-3М и др. Это значительно повысит эффективность малокалиберного пушечного вооружения.

Кроме того, наши конструкторы создают средства для борьбы с малоразмерными беспилотниками и барражирующими боеприпасами противника, включая ударные FPV-дроны. В инициативном порядке мы достаточно оперативно разработали малокалиберный выстрел с многоэлементным снарядом и дистанционно управляемым взрывателем. Конструкция этого изделия содержит поражающие элементы, которые после командного подрыва снаряда создают направленное навстречу БПЛА поле поражающих элементов

Сейчас наши инженеры активно прорабатывают несколько вариантов расширения возможностей ПВО в борьбе с беспилотниками. Все варианты максимально проработаны с конструктивной и технической точки зрения, то есть практически готовы и не требуют времени на доработку. В том числе рассматривается использование 57-миллиметровых или 30-миллиметровых артиллерийских шрапнельных выстрелов с управляемым дистанционным подрывом на базе комплексов "Деривация-ПВО" и "Тайфун-ВДВ".

— Не раз сообщали об эффективности применения авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне СВО. Идут ли сейчас работы по их модернизации?

— УМПК — яркий пример того, что все гениальное просто. Сегодня наши специалисты совместно с АО "КТРВ" продолжают работы по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции. В связи с востребованностью дальних средств поражения идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с указанными модулями.

— Многие видели кадры с фронта, где техника перемещается под прикрытием дымовых шашек, или кадры Крымского моста в дымовой завесе. Выросло ли производство этих изделий? Есть ли какие-то новые разработки в этой области сейчас?

— При кажущейся простоте такие средства очень эффективны для защиты бронетехники, кораблей, объектов береговой линии и т.д. Они ставят маскирующие завесы и создают ложные цели, которые "уводят" атакующие боеприпасы противника. Мы производим большой спектр аэрозольных маскирующих и помеховых средств — от ручных дымовых гранат и мин до дымовых комплексов по защите. Продолжаем улучшать их характеристики и создаем новые образцы, которые отвечают последним вызовам, продиктованным реалиями современного боя.

— Идут ли усовершенствования помеховых и противорадиолокационных патронов для авиации по результатам применения в СВО? Увеличивается ли производство этой продукции?

— Для защиты самолетов, вертолетов и наземной техники от высокоточного оружия предприятия Ростеха поставляют в войска более 20 типов помеховых патронов различного калибра. Наши изделия могут ставить разные виды ложных целей, будь то тепловые (инфракрасные), противолазерные, противорадиолокационные или комбинированные. Они защищают военную технику от управляемых ракетных комплексов с оптическими, инфракрасными, радиолокационными головками самонаведения, а также от ракет с лазерными неконтактными взрывателями. Комбинированные ложные цели могут защитить самолеты и вертолеты в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах электромагнитного спектра. Надо сказать, что разработки наших специалистов позволяют значительно увеличить боевые возможности авиации в условиях СВО.

Надежность и эффективность защиты самолетов и вертолетов от ракет противника, в том числе от современных переносных зенитно-ракетных комплексов, не раз подтверждалась в реальных боевых условиях. Сейчас объемы заказов растут, мы выполняем их в полном объеме

Конечно же, наши специалисты работают над модернизацией изделий, для этого в том числе анализируется информация о новейших системах поражения, которые использует противник. С уверенностью могу сказать, что имеющийся научно-технический потенциал позволяет оперативно и качественно решать эти задачи.