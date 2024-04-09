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Интерфакс-АВН

Поражение Украины равносильно поражению Запада, считают главы МИД Великобритании и Франции - СМИ

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Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне предупредили, что поражение Украины будет означать поражение Запада.

"Нам обоим абсолютно ясно, что Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, проиграем мы все", - говорится в совместной статье министров, опубликованной в The Telegraph.

Они отметили: "Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу", и добавили, что "Франция и Великобритания не должны в одиночку решать эти проблемы", призвав другие страны к "сплочению".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Великобритания
Украина
Франция
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